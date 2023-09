"Klassischer Abschlussspieler": Heike verzückt die Lausitz

Der FC Energie Cottbus pflügt sich nach holprigem Saisonstart aktuell durch die Tabelle der Regionalliga Nordost. Großen Anteil daran hat auch Stürmer Tim Heike.

Wer die Initialzündung für eine verheißungsvolle Stürmerkarriere erleben möchte, sollte derzeit zu Energie Cottbus in die Regionalliga Nordost schauen. Nach einem kurzen Holperstart ist der Vorjahresmeister auf Kurs in Richtung Tabellenspitze und hat das nicht zuletzt den Toren von Tim Heike zu verdanken. Acht Treffer in acht Spielen, die Quote des 23-Jährigen ist stark.

Noch bemerkenswerter ist aber die Art und Weise, wie er seine Treffer erzielt. Zuletzt beim 2:1-Sieg bei der VSG Altglienicke vollendete er zwei sehenswerte Angriffe so formschön und mit außerordentlicher Selbstverständlichkeit, dass Altglienickes Trainer Karsten Heine neidlos anerkannte: "Er ist ein toller Spieler und ihm gelingt im Moment alles im Abschluss."

Heike selbst ist anzumerken, dass er seine derzeitige Topform nicht mit allzu viel Rummel um seine Person beeinträchtigen will. Er gibt aber zu: "Das ist die Welle, auf der ich gerade unterwegs bin. Es gibt so Phasen, da gelingt einem als Stürmer vieles." Diese Phase kommt mit Ansage: Schon in seinem Debüt für Energie Cottbus vor gut einem Jahr hatte der junge Stürmer im DFB-Pokal gegen Werder Bremen mit einer seiner ersten Ballberührungen getroffen.

Vertragsverlängerung zahlt sich aus

In Cottbus kennt man inzwischen die Abschlussstärke des gebürtigen Niedersachsen, der in Wolfsburg und Braunschweig ausgebildet worden war. Bei Germania Halberstadt hatte er mit elf Regionalliga-Toren in der Saison 2021/22 auf sich aufmerksam gemacht. Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen, der selbst einst bei Energie Cottbus seinen Durchbruch schaffte und dessen Vater in Halberstadt tätig ist, erklärte damals: "Heike ist ein klassischer Abschlussspieler, den du in Position bringen musst. Ich traue ihm bei Energie Cottbus eine gute Quote zu."

Diese Quote erfüllt Heike jetzt mit einem Jahr Verspätung. In seiner ersten Saison warf ihn ein Meniskuseinriss weit zurück, der Angreifer fiel lange aus. Dass die Cottbuser damals den Vertrag mit dem Angreifer verlängerten, zahlt sich nun aus. Heike sagt: "Das Knie macht überhaupt keine Probleme mehr, ich fühle mich gut."

In Cottbus hoffen sie nun darauf, dass Heike gemeinsam mit Routinier Timmy Thiele (4 Saisontore) den FCE voranbringt. Trainer Claus-Dieter Wollitz kündigte an: "Wenn die beiden gesund bleiben, werden sie sicher eine höhere Anzahl an Toren machen, als in den letzten Jahren die Stürmer gemacht haben." In der Vorsaison waren das beim FCE Nicolas Wähling (12 Tore) und Eric Hottmann (10). 2021/22 führten Erik Engelhardt (19) und Maximilian Pronichev (15) die vereinsinterne Torschützenliste an.