Kindheitstraum: Joao Felix wechselt zu Barça - Auch Joao Cancelo kommt

Das Rätselraten um Joao Felix endet am letzten Tag der Sommertransferperiode 2023: Der portugiesische Offensivspieler trägt ab sofort das Trikot des FC Barcelona. Genauso wie Namensvetter Joao Cancelo.

"Ich würde mich gerne Barça anschließen. Es war schon immer mein Traum, seit ich ein Kind war." Mit diesen Worten ließ Joao Felix Mitte Juli aufhorchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 23-jährige Portugiese jedoch bei Atletico Madrid unter Vertrag gestanden.

Dieser Umstand ändert sich zwar nicht, Joao Felix bleibt bis 30. Juni 2029 bei den Rojiblancos gebunden - wechselt aber dennoch am letzten Tag des Sommertransferfensters nach Katalonien und erfüllt sich seinen Traum. Selbst der FCB schrieb am späten Freitagabend auf Twitter: "Sein Traum wurde wahr." Und dazu ein Bild mit einem aktuellen sowie einem sehr jungen Konterfei des portugiesischen Spielers inklusive dessen Zitat: "Es war immer mein Traum, hier zu spielen - seit ich ein Kind war."

Ein möglicher Hintergrund des jetzigen Leihgeschäfts ohne Kaufoption, für das Joao Felix auf Gehaltsansprüche verzichten soll, um überhaupt als Spieler des finanziell nicht gerade gesattelten FC Barcelona zu werden: Der hochtalentierte Offensivspieler soll auch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Atleti-Trainer Diego Simeone in Madrid unglücklich gewesen sein. Zum Einsatz kam der einstige 126-Millionen-Einkauf in dieser Saison noch nicht. Das vergangene Halbjahr verbrachte er leihweise bei Chelsea (20 Spiele, vier Tore).

Griezmann hat Joao Felix' Nummer bekommen

Nach seinem Profidebüt für Benfica Lissabon in der Saison 2018/19 hatte Joao Felix' Karriere steile Höhen erlebt. Nach seinem spektakulären, weil extrem teuren Wechsel 2019 konnte er in 123 Partien für Atletico trotz 32 Toren nur selten überzeugen, seine vier Treffer in 20 Partien für den FC Chelsea vergangene Rückrunde halfen ebenso wenig. Die Blues verpflichteten den Leihspieler nicht. Und in Madrid erhielt der 2021 zurück zu Atleti gekehrte Antoine Griezmann, der sich selbst bei Barça versucht hatte (2019 bis 2021), obendrein Joao Felix' Rückennummer 7.

Der Dribbelkünstler soll beim FCB wahrscheinlich den Abgang von Ousmane Dembelé wettmachen. Etwas, das zuletzt dem erst 16-jährigen Lamine Yamal (nun auch erstmals für die spanische Nationalmannschaft nominiert) gut gelang.

Währenddessen hat Barça im Übrigen auch Talent Ansu Fati abgegeben - per Leihe an Brighton & Hove Albion. Derweil wurde auch noch auf der Zugangsseite die Leihe (ebenfalls keine Kaufoption) vom ehemaligen Münchner Joao Cancelo (Manchester City), wo der deutsche Rekordmeister die Kaufoption über 70 Millionen Euro zuletzt nicht gezogen hatte, verkündet.

Medienberichten zufolge durften sich die Katalanen mit Blick auf das Financial Fairplay keine Kaufoptionen für das Duo sichern.