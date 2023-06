Schmuckloses "Servus": FC Bayern verabschiedet Cancelo und Blind

Der FC Bayern hat erwartungsgemäß die Kaufoption bei Joao Cancelo nicht gezogen und den Portugiesen genauso wie Daley Blind am Freitag verabschiedet.

Von dieser Zusammenarbeit hatten sich beide Parteien fraglos noch mehr versprochen: Joao Cancelo kehrt nach einem halben Jahr auf Leihbasis beim FC Bayern nach Manchester zurück. Für die Münchner kam der portugiesische Verteidiger auf 21 Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor).

Immerhin einen Titel bringt er auf dem Rückweg zum amtierenden englischen Champion mit - die Bayern gewannen in letzter Minute die Deutsche Meisterschaft. Zum Zeitpunkt seines Wechsels in die Bundesliga hatte der FCB noch mit dem Triple geliebäugelt.

Auch bei Daley Blind war die Ausgangslage klar, nach nur fünf Pflichtspieleinsätzen für die Münchner stand eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem 33-jährigen Niederländer nie zur Debatte.

"Danke für euren Einsatz, Joao und Daley. Servus und alles Gute für eure Zukunft", twitterte der Rekordmeister am Freitagnachmittag schmucklos.

Wo die Zukunft tatsächlich für die beiden liegen wird, ist unklar. Formal kehrt Cancelo zu Triple-Sieger Manchester City zurück. Blind ist auf Vereinssuche, zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel in LaLiga zum FC Girona, doch auch diese Spur scheint seit Wochen erkaltet.

Im Januar nannte Bayerns damaliger Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Kaufoption für Cancelo in Höhe mit der festgeschriebenen Ablöse von 70 Millionen Euro als "schwer vorstellbar", im Verlauf der Rückrunde waren Cancelos Leistungen so schwankend bis fallend und die Identifikation mit dem Klub so schwer greifbar, dass an ein Ziehen der Kaufoption kein Gedanke mehr verschwendet wurde.

Vielversprechender Start - Tiefpunkt gegen Hertha

Sportlich startete Cancelo allerdings vielversprechend, musste sich aber relativ schnell mit der Reservistenrolle anfreunden. Das Aus von Julian Nagelsmann "überrumpelte" ihn dann Ende März, seine Auftritte in der Bundesliga blieben zumeist durchwachsen - mit dem negativen Ausreißer beim 2:0 gegen Hertha Ende April (kicker-Note 5,0).

Auch in der Champions League nahm der Schienenspieler nicht die erhoffte zentrale Rolle ein, beim 1:0 in Paris wurde er bereits zur Pause ausgewechselt (kicker-Note 4,0). Beim Rückspiel (2:0) bereitete er ein Tor vor, war allerdings auch erst nach 86 Minuten ins Spiel gekommen - beim 0:3 in Manchester eine Runde später erst zehn Minuten vor dem Ende. Beim endgültigen Aus gegen seinen Stammverein (1:1) stand Cancelo 63 Minuten auf dem Platz, ehe ihn Trainer Thomas Tuchel auswechselte.