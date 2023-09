"Kind der Bundesliga": Rettig neuer Geschäftsführer Sport beim DFB

Der neue Geschäftsführer Sport beim Deutschen Fußball-Bund und Nachfolger von Oliver Bierhoff heißt Andreas Rettig. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am Freitag einstimmig beschlossen.

Übernimmt beim DFB in leitender Funktion: Andreas Rettig. picture alliance / xim.gs

Rettig, zwischen 2013 und 2015 DFL-Geschäftsführer und darüber hinaus lange Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen im deutschen Profifußball für Bayer Leverkusen, den SC Freiburg, 1. FC Köln, den FC Augsburg, Viktoria Köln und den FC St. Pauli tätig, verantwortet künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie, wie der DFB in seiner Verlautbarung wissen lässt.

Kompetent und kritisch - "Kind der Bundesliga"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußerte sich zum Bierhoff-Nachfolger: "Mit Andreas Rettig haben wir einen überaus erfahrenen, engagierten und durchsetzungsstarken Geschäftsführer gewonnen. Ich bin überzeugt, dass er die vor uns liegenden Aufgaben im Bereich Sport mit großer Leidenschaft angehen wird. Die Erledigung der vielfältigen administrativen Aufgaben rund um die Nationalmannschaften und die Akademie bedarf einer starken Persönlichkeit."

Alexander Wehrle, Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co KG, ergänzte in einer ersten Stellungnahme, dass Rettig "ein Kind der Bundesliga" sei und den Fußball "aus allen Perspektiven" kennen würde. Wehrle schätze den neuen Mann aufgrund dessen "umfassender Kompetenz" sowie auch als "kritischen Geist, der stets konstruktiv und gestalterisch wirkt. Er bringt Leadership-Erfahrung sowie ein internationales Netzwerk mit und ist als Persönlichkeit ein Gewinn für den DFB."

"Von großen Erfolgen und aktuellen Problemen geprägt"

Der so Gelobte freut sich "auf die vor uns liegenden Herausforderungen. Unsere Nationalmannschaften repräsentieren Deutschland in seiner Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Sie sind von großen Erfolgen und aktuellen Problemen geprägt. Ich möchte dazu beitragen, künftige Erfolge der Nationalmannschaften wieder möglich zu machen und die Ausrichtung des DFB und das Auftreten seiner Mannschaften in allen Richtungen zu verbessern", sagte Rettig.