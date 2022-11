Kimmich erklärt das "andere" Bayern-Spiel mit Goretzka

Leon Goretzka (27) hat sich seinen Platz neben Joshua Kimmich (27) zurückgeholt. Der Interims-Kapitän erklärt, wie sich das aufs Spiel des FC Bayern auswirkt.

Das vielleicht größte Kompliment, das Leon Goretzka gerade Spiel für Spiel erhält, sind die Fragen, die ihm anschließend nicht mehr gestellt werden. Bist du fit? Wie siehst du die Konkurrenzsituation im Mittelfeld? Wie bewertest du die Leistungen von Marcel Sabitzer?

Goretzka, nach einer Knie-OP verspätet in die Saison gestartet, hat die Debatten um die beste Besetzung auf der Doppelsechs des FC Bayern mit kontinuierlich starken Leistungen fürs Erste beendet. Der Nationalspieler befindet sich rechtzeitig zur ersten wichtigen Saisonphase - und rechtzeitig vor der WM - in einer Top-Verfassung. Heißt auch: Sabitzer, in den Anfangsmonaten gesetzt, sitzt erstmal wieder auf der Bank.

Und der, der immer spielt, lobt pflichtgemäß sowohl Goretzka als auch Sabitzer. "Mit beiden spiele ich sehr, sehr gerne zusammen", sagt Joshua Kimmich vor dem letzten Gruppenspiel gegen Inter. "Generell muss man sagen, dass die Leistungsdichte bei uns momentan sehr hoch ist. Das macht auch Spaß im Training, weil die Trainings- und Abschlussspiele sehr eng sind, und man merkt, dass jeder dran ist, dass jeder Bock hat und dass auch jeder spielen möchte. Dementsprechend ist es dann auch für den Trainer oder für uns möglich, mal zu tauschen."

Mal getauscht wird gegen Inter am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sicherlich, in den letzten drei Bundesliga-Spielen vor der WM aber eher weniger. Da wird Goretzka als erste Wahl neben Kimmich wieder gefragt sein. Was bedeutet das fürs Spiel der Bayern? "Mit 'Sabi'", erklärt Kimmich, "hatten wir in den ersten Wochen noch eine andere Positionierung, gerade offensiv." Da hatte der Österreicher zumeist den defensiven Part übernommen, während Kimmich mehr oder weniger auf dem ganzen Spielfeld unterwegs war.

Spielt Goretzka, ist Kimmich derjenige, der im Ballbesitz die Position vor der Abwehr hält. Goretzka wiederum rückt vor und macht aus der Dreierreihe hinter Stoßstürmer Eric Maxim Choupo-Moting eine Viererkette, als zweiter Zehner neben Jamal Musiala.

Mit Goretzka ist das Bayern-Spiel gefährlicher

Mit dem Duo Goretzka/Kimmich erzielte der deutsche Meister in dieser Saison durchschnittlich 3,57 Tore pro Spiel, mit Sabitzer an Kimmichs Seite "nur" 3,13. Auf der anderen Seite sind die Bayern mit Goretzka anfälliger, lassen mehr Großchancen (4 gegen 2,38) und Gegentore (1,29 gegen 0,38) zu. Völlig abgesehen von jeder Statistik, wirkt das Bayern-Spiel mit einem gut aufgelegten und gesunden Goretzka allerdings deutlich gefährlicher - und auch attraktiver. Gegen Goretzkas Wucht und Torgefahr kommt der eher unauffällig agierende Sabitzer schwer an.

"Beide sind super Spieler", sagt Kimmich, wie es ein - in Abwesenheit von Manuel Neuer und Thomas Müller - Kapitän natürlich sagen muss. Der 27-Jährige "durfte" zuletzt in Barcelona auch mal wieder in die etwas offensivere Rolle rutschen, hatte von Julian Nagelsmann nämlich den Auftrag bekommen, Frenkie de Jong auf den Füßen zu stehen. Und weil sich der Niederländer als nominell linker Achter immer wieder tief zurückzog, schob Kimmich hoch an, während Goretzka vor der Abwehr blieb.

Auch Goretzka auf der Sechs macht Sinn

"Eigentlich gar nicht so schlecht" fand Kimmich den Rollentausch, den es beispielsweise auch im Pokalspiel in Augsburg (5:2) schon gegeben hatte, weil Goretzka mit seiner Kopfballstärke in einer tieferen Position besser gegen die hohen Augsburger Bälle geeignet war als Kimmich. "Wenn wir einen Ballgewinn haben, ist es für mich auch einfacher, schneller torgefährlicher zu werden", sagt Kimmich, so geschehen bei jenem Pokalspiel, als der Nationalspieler die Partie in der 53. Minute zugunsten der Bayern drehte.

Sonst, ergänzt Kimmich grinsend, "ist es mir egal, ob ich tiefer presse, höher presse". Die Hauptsache ist: "Wir gewinnen die Bälle."