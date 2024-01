Kilia Kiel gewinnt das Hallenmasters: "Es fühlt sich besser an als gedacht"

Beim 24. Hallenmasters von Schleswig-Holstein untermauerte der FC Kilia Kiel seine starke Form in geschlossenen Räumen und möchte davon in der Regionalliga profitieren. Der SV Todesfelde konnte in Kiel auf große Fanunterstützung und eine starke Defensive zählen.

Schwer zu bezwingen: Der FC Kilia Kiel gewann sein viertes Hallenturnier in dieser Winterpause. IMAGO/Lobeca