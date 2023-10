21-Jähriger spielt groß auf: Kiel dominiert seine Champions-League-Gruppe

Der THW Kiel marschiert ohne Probleme durch die Champions-League-Gruppenphase. Der deutsche Rekordmeister feierte beim 35:31 (15:16) gegen Vorjahresfinalist Kielce den vierten Sieg im vierten Spiel.

Während die Kieler national in den vergangenen Wochen durchaus gestrauchelt waren, hatten sie sich in der Königsklasse noch schadlos gehalten - aus drei Partien gab es drei Siege. Und die Voraussetzungen für einen Auswärtssieg Kielces beim deutschen Rekordmeister waren nicht die besten: Mit Alex Dujshebaev fehlte der Superstar, Herzstück des Angriffsspiels, verletzt, Nationalkeeper Andreas Wolff laboriert noch immer an den Folgen eines schweren Bandscheibenvorfalls.

Dagegen machte in Kiel zuletzt ein Torhüter nachhaltig auf sich aufmerksam. Der nachverpflichtete Samir Bellahcene hatte beim so wichtigen Liga-Heimspiel gegen den HSV Hamburg (34:23) bärenstarke 16 Paraden beigesteuert - und durfte deswegen gegen Kielce beginnen.

Im Licht der Königsklasse konnte der 28-jährige Franzose dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken, weswegen schnell Tomas Mrkva zwischen die Pfosten rückte. Kielce ließ sich in der Anfangsphase auch von einer doppelten Unterzahl nicht unterkriegen (4:4). Beim Kopf-an-Kopf-Rennen dominierte Aktivposten Eric Johansson, der beim 8:8 bereits die Hälfte der Kieler Tore erzielt hatte.

Die strenge Linie der dänischen Unparteiischen Mads Hansen und Jesper Madsen bekam besonders Kielce-Kreisläufer Artsem Karalek zu spüren, der nach 19 Minuten bereits seine zweite Zwei-Minuten-Strafe sah (10:10).

Nach der Pause, in die die Polen eine knappe Führung mitgenommen hatten (16:15), liefen zwei Kieler so richtig heiß. Keeper Mrkva brachte den Gegner zur Verzweiflung, vorne wirbelte Elias Ellefsen a Skipagötu, 21-jähriges Top-Talent der Färöer, die Deckung des letztjährigen CL-Finalisten mächtig durcheinander. Auch wegen seiner sieben Tore wurde der Spielmacher später zum "Man of the Match" gewählt. Eine gute Viertelstunde vor Schluss stellte Johansson, ebenfalls siebenmal erfolgreich, erstmals auf vier Tore vor für den THW (23:19, 43.).

Mrkva wird zum Faktor

Als Kielce zurück ins Spiel drängte, war es bei einem Tempogegenstoß Mrkvas achte Parade (42 Prozent Fangquote), die den Fluss der Gäste störte. Besonders über Kreisläufer Nicolas Tournat und Rückraum-Shooter Szymon Sicko (je sieben Tore) blieb das Team von Trainer Talant Dujshebaev brandgefährlich. Als Harald Reinkind allerdings vier Minuten vor dem Ende auf 33:27 stellte, war eine Vorentscheidung gefallen. Am Ende stand ein verdienter 35:31-Erfolg für die Zebras.

Diese haben zwei Auswärtsspiele vor der Brust: am Sonntag (16 Uhr) in Leipzig sowie am nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) bei Sander Sagosen in Kolstad. Kielce empfängt zwei Stunden später Pick Szeged.

THW Kiel - KS Kielce 35:31 (15:16)

Tore für Kiel: Ellefsen a Skipagötu 7, Johansson 7, Reinkind 5, Ekberg 4/4, M. Landin 3, Överby 3, Bilyk 2, Dahmke 2, Duvnjak 1, Wiencek 1

Tore für Kielce: Sicko 7/1, Tournat 7, Moryto 6/2, Karacic 4, Nahi 3, D. Dujshebaev 1, T. Gebala 1, Olejniczak 1, Thrastarson 1

Schiedsrichter: Mads Hansen (Dänemark)/Jesper Madsen (Dänemark)

Strafminuten: 16 / 14

Disqualifikation: - / -