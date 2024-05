Kickers Offenbach: Neben Vetter gehen sieben weitere Spieler

Regionalligist Kickers Offenbach gibt auf einen Rutsch den Abgang von acht Akteuren bekannt - darunter auch Dauerbrenner Maik Vetter.

Maik Vetter (32) ist der dienstälteste Spieler bei Kickers Offenbach. Der Mittelfeldspieler kam im August 2014 vom SV Wehen Wiesbaden an den Bieberer Berg und absolvierte seitdem 210 Regionalliga-Spiele. In einer Meldung würdigte der OFC seinen langjährigen Spieler: "Vetter kam immer wieder von Verletzungen zurück und spielte sich vor allem durch seinen Willen und Einsatz auf dem Platz in die Herzen der OFC-Fans." Wohin es in zieht, ist noch nicht bekannt.

Neben dem Vetter werden acht weitere Akteure den OFC zum Ende der Saison verlassen: Rafael Garcia etwa, der 2021 von Waldhof Mannheim an den Bieberer Berg wechselte und in seiner ersten Saison den Hessenpokal mit Offenbach gewann. Insgesamt kommt der heute 30-Jährige auf 75 Pflichtspiele für dem OFC, erzielte dabei neun Tore. In der laufenden Runde kam er bislang auf 16 Einsätze. Insgesamt 52 Pflichtspiele für den OFC bestritt Björn Jopek, der im Juli 2022 vom FC Viktoria Berlin nach Offenbach kam. Der 30-Jährige habe vor allem in der Saison 2022/23 im defensiven Mittelfeld überzeugt, schreibt der OFC. In der laufenden Saison kommt er bislang immerhin auf bislang 19 Liga-Spiele.

Zwei Ersatzkeeper gehen

Auch für zwei Ersatzkeeper ist der Weg in Offenbach zu Ende: Maximilian Engl (26) schloss sich im Juli 2022 dem Team an und lief in Folge neunmal im OFC-Dress auf. Marcel Jonetzko (20) wurde im Juli 2022 aus der zweiten Mannschaft des OFC als dritter Torwart in die Profimannschaft hochgezogen, kam dort aber zu keinem Einsatz.

Die weiteren Abgänge sind Mittelfeldmann Christian Derflinger (30), der 2022 von der VSG Altglienicke kam und in 36 Spielen vier Tore für den OFC schoss, sowie die Angreifer Benjamin Hadzic (25), der zu Saisonbeginn aus Schweinfurt kam und 13 Einsätze sammelte (ein Tor) und Julian Markvoort Beke (22), im Winter erst aus den Niederlanden vom SVV Scheveningen nach Offenbach gewechselt (vier Spiele, null Tore).

Für Kickers Offenbach geht demnächst eine durchwachsene Saison zu Ende. Vor der Saison zu den Aufstiegskandidaten gezählt, erfüllte das Team diese Ansprüche nicht. Derzeit steht der OFC, der zu keinem Zeitpunkt im Titelrennen mitmischen konnte, in der Regionalliga Südwest auf Rang acht. Im hessischen Landespokal-Finale am 25. Mai (gegen Oberligist Türkgücü Friedberg) könnte zumindest noch der Pokalsieg gefeiert werden - inklusive Einzug in den DFB-Pokal.