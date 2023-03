Kickers Emden: Wie geht es mit Goalgetter Steffens weiter?

Der Abstieg steht wohl fest. Unklar ist, ob Kickers Emden überhaupt noch eine Regionalliga-Lizenz beantragt. Und auch hinter der Zukunft des besten Torjägers steht ein Fragezeichen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Zehn Spiele werden die Emder in dieser Saison noch in der Regionalliga bestreiten, ehe es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit im Sommer zurück in die Oberliga geht. Der Abstieg dürfte beim abgeschlagenen Schlusslicht (nur elf Punkte aus 26 Partien) bereits frühzeitig feststehen. Möglicherweise ist beim BSV auch schon am 31. März finalisiert, dass das Abenteuer der Viertklassigkeit wieder enden wird.

Unklar ist nämlich, ob der Klub überhaupt noch einen Lizenzantrag für die Regionalliga stellen wird oder sich das Geld lieber spart. "Wir werden bis zum letzten Moment warten, um gegebenenfalls eine Lizenz zu beantragen", erklärte der 1. Vorsitzende Jörg Winter in der vergangenen Woche gegenüber der Emder Zeitung. Geschaut werden soll noch, wie bis dahin nach den Spielen gegen den VfV Hildesheim und Holstein Kiel II die sportliche Ausgangslage ist. In echter Schlagdistanz wäre der Klub aber selbst bei einem positiven Ausgang nicht.

Dassel hofft auf Steffens

Mit Blick auf das schmale Portemonnaie der Emder könnte Bastian Dassel es auch nachvollziehen, falls der Klub auf den Lizenzantrag verzichtet. "Als Sportler glaubst du immer dran, und die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt der Kickers-Kapitän, "aber als Realist sieht man natürlich auch, wo der Weg wohl hingegen wird." Wie es für ihn persönlich weitergehen wird, muss der 33-jährige Verteidiger in der kommenden Zeit noch entscheiden. "Im Moment sieht es aber ganz gut aus, dass ich dem Klub treu bleibe", berichtet Dassel, der bereits seit 2016 für den BSV spielt und zuvor auch schon in der Jugend das Kickers-Trikot trug.

Gespräche über eine Fortführung der Zusammenarbeit gab es bereits. "Nun muss ich mir Gedanken machen, in welcher Form und Funktion ich weitermachen möchte", erzählt Dassel. Die Tendenz geht dahin, dass er als Spieler noch ein Jahr dranhängt. Ausgeschlossen ist jedoch auch nicht ein Karriereende und danach die Übernahme einer anderen Aufgabe im Klub. Ebenfalls ist eine Kombination aus Spieler und weiterer Funktion denkbar. Dassel dazu: "Die Gegebenheiten müssen passen. Beide Seiten haben im Gespräch ihre Hausaufgaben mitbekommen."

Vom BSV wünscht er sich dabei, dass der Klub Tido Steffens weiterhin binden kann. Dieser sei für ihn "ein riesiger Faktor", so Dassel, der auch nicht ausschließt, dass die beiden Freunde gemeinsam eine Entscheidung treffen werden. Steffens als bester Torjäger der Emder (sechs Saisontreffer) hält sich bezüglich seiner Zukunft aber noch bedeckt. "Ich muss für mich noch nicht entscheiden, was ich ab dem Sommer mache", meint der 28-Jährige. Sportlich reizt ihn auch die Regionalliga Nord weiterhin.