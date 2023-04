Kickers Emden: Rießelmanns Netzwerk soll Türen öffnen

Henning Rießelmann, der bis Mitte November noch Trainer bei Blau-Weiß Lohne war, ist beim BSV Kickers Emden als strategischer Partner im Gespräch.

Kurzfristig wird der BSV Kickers Emden im Sommer - aller Voraussicht nach - in die Oberliga zurückkehren. Mittelfristig will der Klub sich jedoch wieder in höheren Ligen etablieren und sich für dieses Ziel professioneller aufstellen. Gespräche wurden daher zuletzt mit Henning Rießelmann geführt, der bis zum November noch BW Lohne trainierte. Rießelmann ist als Geschäftsführer der Agentur Onside, die für zahlreiche Profiklubs Trainingslager und Testspiele organisiert, im Fußball bestens vernetzt.

Beim BSV ist der 40-Jährige jedoch nicht als Trainer im Gespräch. Denkbar ist vielmehr ein Einstieg als strategischer Partner des Klubs, bei dem Rießelmann auch eine Rolle in der sportlichen Führung übernehmen könnte. "Kickers Emden ist nach wie vor ein spannender Verein sowie ein Leuchtturm in Ostfriesland", berichtet dieser auf Nachfrage des kicker. "Das Stadion, die Tradition sowie die vorhandene Fankultur bringen ein großes Potenzial mit, was es in der Form nicht so häufig im Amateurfußball gibt."

Gute Gespräche, Ergebnis offen

Geplant ist beim BSV ohnehin, dass die 1. Mannschaft zeitnah aus dem Gesamtverein ausgegliedert werden soll. Das bestätigt der 2. Vorsitzende Albert Ammermann, der sich eine Zusammenarbeit mit Rießelmann aktuell gut vorstellen kann. "Mit Henning käme eine ganze Menge Know-how zum BSV." Im Falle einer Ausgliederung könnte Rießelmann grundsätzlich auch Anteile am Klub übernehmen. "Henning könnte mit seinem Netzwerk Türen für uns öffnen. Wir werden alles daran setzen, ihn davon zu überzeugen, zu uns zu kommen", sagt Stefan Emmerling, über den der Kontakt zustande kam. Beide stehen regelmäßig im Austausch.

Ammermann betont, dass Kickers Emden durch die Zeit in der 3. Liga bundesweit noch ein Begriff sei. Grundsätzlich habe es deshalb auch vor der Corona-Pandemie bereits Gespräche mit möglichen Investoren gegeben. Ob und in welcher Form Rießelmann nun beim BSV einsteigt, werden die kommenden Gespräche zeigen, bei denen die Themen konkretisiert werden sollen. Den bisherigen Austausch bezeichnet dieser als "gut, aber ergebnisoffen". Zugleich verweist er darauf, dass es ihm nach seiner Zeit in Lohne nicht darum gehe, nun einfach zu einem anderen Klub zu wechseln. Rießelmann: "Wenn ich etwas Neues mache, muss ich zu 100 Prozent überzeugt davon sein."