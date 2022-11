kicker-User fordern Füllkrug - Schlotterbeck stürzt ab

Wie würden die kicker-User gegen Spanien aufstellen? Nach der Niederlage gegen Japan wünschen sie sich vor allem zwei Startelf-Änderungen.

Soll für sie nicht schon frühzeitig Schluss sein bei der WM 2022, muss die deutsche Nationalmannschaft heute Abend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Spanien ein anderes Gesicht zeigen als bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan. Auch personell?

Hansi Flick könnte sowohl defensiv als auch offensiv Änderungen an seiner Startelf vornehmen, außerdem winkt Leroy Sané nach seinen Knieproblemen die Rückkehr in den Kader. Die kicker-User haben klare Empfehlungen an den Bundestrainer. Vergleicht man die Wunschelf, die sie vor dem Japan-Spiel formiert hatten, mit der vor dem zweiten WM-Auftritt gegen Spanien, ergeben sich insbesondere zwei Wünsche.

Füllkrug überholt Havertz

So favorisiert eine Mehrheit im Angriff inzwischen ein Startelfmandat für Niclas Füllkrug, der erst bei der WM-Generalprobe gegen den Oman im Nationaltrikot debütiert (und zum 1:0-Sieg getroffen) hatte und gegen Japan in der 79. Minute eingewechselt worden war. Schon vor dem Japan-Spiel hatten 45 Prozent der kicker-User Füllkrug gefordert - nun sind es bereits 56 Prozent und damit mehr als bei Kai Havertz, dessen Zustimmungswerte von 64 auf 43 Prozent gesunken sind.

Wie würden Sie gegen Spanien aufstellen? Hier geht es zur kicker-Wunschelf

Außerdem soll ein Wechsel in der Viererkette her: Gehörte Nico Schlotterbeck vor dem Japan-Spiel noch zu den Abwehrspielern, die am häufigsten aufgestellt wurden (49 Prozent), brach sein Wert nun auf zwölf Prozent ein - zu schwer wiegen in den Augen der Leserschaft offenbar die Fehler des BVB-Verteidigers beim Auftaktspiel (kicker-Note 5).

Überraschung Ginter

Niklas Süle, der gegen Japan ebenfalls nicht überzeugte (kicker-Note 5), bleibt dagegen mit 55 Prozent (statt 68) für die kicker-User gesetzt, allerdings vorzugsweise in der Innenverteidigung. Doch nicht Thilo Kehrer (von 30 auf 47 Prozent) ist erste Wunsch-Wahl als Rechtsverteidiger, sondern überraschend Matthias Ginter, den mehr als die Hälfte der User gegen Spanien in der Startelf sehen wollen (51 Prozent statt zuvor 35).

Im Mittelfeld bleibt hingegen alles beim Alten - was allerdings auch bedeutet, dass der genesene Sané erneut von Anfang an gefordert wird. Auffällig ist, dass Ilkay Gündogan, der gegen Japan per Elfmeter zur Führung getroffen hatte, seine Zustimmungswerte von 34 auf 57 Prozent steigerte, während Serge Gnabry - auf hohem Niveau - ein paar Prozentpunkte einbüßte (von 76 auf 64).