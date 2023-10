kicker-Managerspiele jetzt mit Push-Erinnerungen

Über 300.000 Teams spielen aktuell in den 6 Wettbewerben bei den kicker-Managerspielen Classic und Interactive mit. Mit dem neusten Update der kicker-App (v.6.28) kannst du dich per Push-Mitteilung erinnern lassen, wenn ein Spieltag beginnt, die Auswertung vorliegt oder ein Transferfenster geöffnet wurde.

Wie bereits vor Saisonbeginn angekündigt, kannst du ab sofort die Push-Mitteilungen für das Managerspiel in der kicker-App aktivieren. Die Option findest du in der Navigation des Managerspiels (oben links auf das Fragezeichen klicken) oder in den Einstellungen der kicker-App.

Aktuell gelten die Einstellungen für Classic und Interactive. Es werden natürlich nur Push-Mitteilungen für die Wettbewerbe verschickt, in denen du ein gültiges Team zusammengestellt hast.

Du kannst aus den folgenden Optionen wählen:

Spieltagsbeginn (wird nur für Interactive verschickt)

Circa 1 Stunde vor Beginn eines Spieltags bekommst du eine Erinnerung, deine Aufstellung zu überprüfen. Zwar kannst du im Laufe des Wochenendes noch weitere Änderungen vornehmen, verletzte oder gesperrte Spieler kannst du aber natürlich auch schon vor dem Spieltag aus deiner Startelf nehmen. Wenn du eine Erinnerung vor jedem Spiel haben möchtest, dann aktiviere in den allgemeinen Einstellungen einfach die Option "Aufstellung verfügbar" und folge dem kompletten Wettbewerb.

Spieltagsauswertung (wird für Interactive und Classic verschickt)

Sobald die Auswertung für einen Spieltag vorliegt, wirst du informiert und kannst deine Punkte und die Rankings einsehen.

Transferfenster (wird nur für Interactive verschickt)

Im Laufe der Saison können in der Interactive-Version aktuell zweimal Änderungen am Kader durchgeführt werden. Lass dich erinnern und verpasse keine Chance zur Optimierung deines Teams.

Managerspiel News

Du bekommst eine Info, wenn die Saison startet und der Kader zusammengestellt werden kann oder ein neuer Wettbewerb gestartet wird. Zudem wird es punktuell hilfreiche Tipps zu den kicker-Managerspielen geben.

Um die Optionen nutzen zu können, musst du natürlich Push-Mitteilungen der kicker-App erlauben und die kicker-App auf die neuste Version (mindestens v6.28) aktualisieren. Schau also im AppStore nach, ob es ein Update gibt. Wir wünschen weiterhin viel Spaß beim kicker-Managerspiel!

Hier geht es zum kicker-Managerspiel