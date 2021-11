KFC löst Vertrag mit Torwart Brendieck auf

Der KFC Uerdingen und Torhüter Jonas Brendieck gehen getrennte Wege.

Der Vertrag des Torhüters mit den Krefeldern wurde mit sofortiger Wirkung in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dies meldet der ehemalige Bundesligist am Montag auf seiner Website.

"Jonas wünscht sich mehr Spielzeit, diese können wir ihm aktuell aber nicht gewähren", sagte der Klubvorsitzende Damien Raths. "Deshalb sind wir seinem Wunsch, eine andere Herausforderung suchen zu dürfen, nachgekommen. Wir danken Jonas für sein Engagement und sind froh, dass er uns unterstützt hat. Dadurch, dass Justin Ospelt bald wieder gesund ist, sind wir auf der Torhüterposition weiterhin sehr gut aufgestellt."

Letzter im Westen

Die Uerdinger belegen nach dem 1:4 am Wochenende beim FC Schalke 04 II den 20. und letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. Beim Spiel in Gelsenkirchen stand der 19-jährige Jovan Jovic zum 15. Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten.

Der drei Jahre ältere Ospelt war im Sommer vom FC Vaduz gekommen. Er zählt zum Nationalmannschafts-Kader Liechtensteins. Nach seiner Verletzung war Brendieck Ende September vom MSV Duisburg geholt worden und bestritt seither vier Ligaspiele.