Kerrs Appell an den US-Basketball: "Das ist nicht mehr 1992"

Nach der 111:113-Niederlage im WM-Halbfinale hat US-Coach Steve Kerr einen Appell an sein Heimatland gerichtet - und zugleich Deutschland ausdrücklich gelobt.

Gold wird es diesmal nicht: Steve Kerr ist mit den USA im Halbfinale an Deutschland gescheitert. AFP via Getty Images

Der Traum ist geplatzt: Die USA haben zum zweiten Mal in Folge das Finale bei der Basketball-WM verpasst. War vor vier Jahren schon im Viertelfinale Schluss, verloren die Amerikaner diesmal das Halbfinale gegen Deutschland - obwohl das Team von Head Coach Steve Kerr als Topfavorit ins Turnier und in die Vorschlussrunde gegangen war. Dass die US-Amerikaner damit in einer ihrer Nationalsportarten mal wieder geschlagen wurden, veranlasste Kerr zu einigen klaren Worten.

"Das Spiel hat sich über die vergangenen 30 Jahre globalisiert. Diese Spiele sind schwierig", sagte der Ex-Profi und äußerst erfolgreiche Trainer der Golden State Warriors. "Das ist nicht mehr 1992."

Der 57-Jährige spielte damit auf die Olympischen Spiele in Barcelona an, bei denen die USA mit dem sogenannten Dream Team komplett dominiert und der Welt bewiesen hatte, wie sehr die Amerikaner im Basketball führend sind. "Überall auf der Welt sind die Spieler mittlerweile besser. Die Mannschaften sind besser", so Kerr weiter. "Es ist nicht mehr so einfach, die Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele zu gewinnen."

Vor Augen geführt bekamen das die US-Amerikaner am Freitag von Deutschland, das wie schon in der Vorbereitung (damals noch 91:99) auf Augenhöhe mit dem Topfavoriten spielte - und diesmal den Sieg davontrug. "Sie waren fantastisch und haben den Sieg verdient. Jedes Mal, wenn wir einen Lauf hatten, haben sie einen wichtigen Wurf getroffen, einen entscheidenden Offensivrebound geholt oder einen großen Spielzug gemacht", schwärmte Kerr vom Gegner - und ganz speziell von Andreas Obst, dem besten Schützen der DBB-Auswahl. "Ich glaube, er war einer der Schlüsselspieler. Wir konnten ihn nicht kontrollieren."