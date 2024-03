Kellermann will Druck auf Bayern erhöhen - Lattwein fehlt im Topspiel

Am Samstag empfängt der VfL Wolfsburg Tabellenführer Bayern München zum Spitzenspiel. Der VfL muss unbedingt gewinnen, um überhaupt noch eine Chance im Meisterschaftskampf zu haben.

Im Kampf um die Meisterschaft hat sich die Gemengelage am vergangenen Wochenende deutlich zu Gunsten des FC Bayern verschoben. Die Münchnerinnen erfüllten ihre Pflichtaufgabe im Heimspiel gegen Aufsteiger RB Leipzig am Samstag souverän mit 5:0, während Konkurrent VfL Wolfsburg schon am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim mit 1:2 unterlag.

Vor dem Duell der beiden deutschen Spitzenteams am kommenden Samstag (17.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Volkswagen-Arena hat der Meister sieben Spieltage vor Saisonschluss seinen Vorsprung auf den letztjährigen Vizemeister auf vier Zähler ausgebaut: Die Bayern haben 42 Punkte auf dem Konto, Wolfsburg 38 Zähler.

"Klar ist, dass wir es damit nicht mehr in der eigenen Hand haben, deutscher Meister zu werden. Wir hatten uns natürlich eine andere Konstellation gewünscht", sagt Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, dem kicker. "Unsere Aufgabe ist es nun, mit einem Heimsieg am Samstag den Druck auf die Bayern zu erhöhen."

Seit dem Hinspiel hatte Wolfsburg in der Bundesliga nicht verloren - bis Freitag

Sollte der VfL am Samstag nicht gewinnen, wäre aus Kellermanns Sicht die Entscheidung in der Meisterschaft gefallen. Klar ist auch, dass Wolfsburg ohnehin alle Partien bis zum Saisonende siegreich bestreiten muss, um noch eine Chance auf den Titel zu haben.

Das Hinspiel in München hatte der FC Bayern am 6. November mit 2:1 durch Tore von Linda Dallmann und Klara Bühl gewonnen. Für den VfL traf damals Nationalspielerin Lena Oberdorf, die nach dieser Saison zum FC Bayern wechseln wird. Nach der Niederlage in München hatte der VfL kein Bundesligaspiel mehr verloren - bis zum vergangenen Freitag.

20.000 Tickets verkauft

"Wir hatten uns in letzter Zeit deutlich verbessert, waren im Flow. Die Niederlage in Hoffenheim tut weh", räumt Kellermann ein. "Genügend Chancen, um dort zu gewinnen, hatten wir. Aber wir müssen das jetzt abhaken." Und den Blick auf Samstag richten.

Mehr als 20.000 Tickets hat der VfL schon für das Top-Duell verkauft. Fehlen wird dem Tabellenzweiten am Samstag Lena Lattwein. Die Nationalspielerin laboriert weiterhin an den Folgen einer Knie-OP. Fraglich ist noch, ob Top-Torjägerin Ewa Pajor (zehn Saisontreffer) nach ihrer Zwangspause wegen Knieproblemen wieder einsatzfähig ist.

Alexandra Popp, die in Hoffenheim verletzt ausgewechselt werden musste, wird gegen die Bayern wohl wieder einsatzfähig sein. Bei einem MRT sei "keine strukturelle Verletzung im Knie" festgestellt worden, teilten die Wölfinnen mit.