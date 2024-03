Revanche geglückt: Krumbiegels satter Abschluss bringt die TSG auf Kurs

Im Topspiel Dritter gegen Zweiten hat sich Hoffenheim am Freitagabend mit 2:1 gegen Wolfsburg durchgesetzt. Der VfL lässt damit im Rennen um die Meisterschaft wichtige Punkte liegen.

TSG-Trainer Stephan Lerch, dessen Nachfolger in dieser Woche bekannt wurde, feierte mit seinem Team am Samstag ein 2:0 gegen Nürnberg. Somit gaben die Hoffenheimerinnen auf das Pokalaus im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg (0:3) die richtige Antwort.

Wölfinnen-Coach Tommy Stroot rückte mit einem Team an, das mächtig Selbstvertrauen hatte. Am letzten Spieltag gab es ein 4:0 gegen Leipzig, zuvor feierte der VfL Siege im Pokal in Hoffenheim, sowie in der Liga in Nürnberg (9:1) und gegen Frankfurt (3:0). Im engen Meisterrennen wollte Wolfsburg die Münchnerinnen unter Druck setzen, beide Mannschaften trennte vor dem Spieltag nur ein Punkt.

Krumbiegels Direktabnahme sitzt - Popp muss raus

Zu Beginn tasteten sich beide Teams ab und belauerten sich. Die Hoffenheimerinnen waren es dann, die das Spiel Minute für Minute an sich rissen. Nach ersten Abschlüssen von Alber (12.) und Kössler (18.) war es nach 21 Minuten Krumbiegel, die die TSG mit ihrer leicht abgefälschten Direktabnahme nicht unverdient in Führung brachte.

Die Wölfinnen taten sich schwer - und mussten nach gut einer halben Stunde den nächsten Rückschlag hinnehmen, denn Kapitänin Popp musste verletzt raus, sie hatte sich an der rechten Wade verletzt. In der 34. Minute kam Kalma neu ins Spiel. Ohne die Stürmerin wäre der VfL bis zur Pause beinahe zum Ausgleich gekommen, aber Brand traf nur die Latte (43.). Somit ging es mit dem 1:0 für die TSG in die Kabinen.

Specht trifft vom Punkt - Harsch fliegt

Nach der Pause machten die Wolfsburgerinnen Dampf und drängten auf den Ausgleich. Die beste Chance in dieser guten Phase hatte die eingewechselte Kalma, die an Tufekovic scheiterte (54.). Der VfL belohnte sich nicht - und bekam plötzlich einen Elfmeter gegen sich, da Hegering den Abschluss von Dongus mit dem Arm blockte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Specht zum 2:0 (70.).

Nun war es natürlich eine Mammutaufgabe für die Wölfinnen, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Harsch (77.) immerhin die Schlussphase in Überzahl spielen durften. Wolfsburg warf nun natürlich alles nach vorne und kam auch zum Anschluss durch Brand (88.), zu mehr reichte es aber nicht. Hoffenheim nahm damit Revanche für das Pokalaus und festigte Rang drei, der VfL lässt wichtige Punkte im Meisterrennen liegen.

Auch am kommenden Wochenende eröffnen die Kraichgauerinnen freitags den Spieltag, dann um 18.30 Uhr beim SC Freiburg. Für den VfL steht am Samstag (17.45 Uhr) das Topspiel gegen Bayern München an.