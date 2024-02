Keller kommt nach denkwürdigem Auftritt ins Schwärmen: "Zeigt, was das für eine geile Truppe ist"

In einem bemerkenswerten Spiel holte der SV Sandhausen nach frühen 3:0-Rückstand noch einen 6:3-Sieg gegen Tabellenführer Regensburg. Trainer Jens Keller war im Anschluss schwer beeindruckt - unterstrich aber auch den eigenen Anspruch.

Nach elf Minuten mit 0:3 zurückzuliegen, hat schon so manchem Team das Genick gebrochen. Nicht aber dem SV Sandhausen an diesem Samstagnachmittag, der in einer außergewöhnlichen Partie gegen Drittliga-Tabellenführer im Anschluss mächtig aufdrehte, noch vor der Pause ausglich und den Oberpfälzern im zweiten Durchgang noch drei weitere Treffer zum 6:3-Heimsieg einschenkte.

Ein Umstand, der auch dem erfahrenen Jens Keller im Anschluss ein wenig die Sprache verschlug. "Ich bin schon ein paar Wochen im Fußballgeschäft dabei und ich hab schon viele Dinge erlebt", erklärte der SVS-Coach bei MagentaSport, "aber wenn du hier nach 11 Minuten 3:0 zurückliegst und so zurückkommst ... Vor allem die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, mit Mut und voller Selbstbewusstsein - wo die Jungs das hergeholt haben, nach dem 3:0-Rückstand, das weiß ich nicht. Wir haben auch hochverdient in dieser Höhe das Spiel gedreht."

Sandhausen in Schlagdistanz

Ein denkwürdiger Auftritt, der die Konkurrenz aufhorchen lässt. Schließlich sind die Kurpfälzer nach zuletzt drei Remis in Serie mit dem Achtungserfolg zurück im Aufstiegsrennen. Nun trennen den Zweitliga-Absteiger lediglich fünf Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz.

"Wir haben immer gesagt 'wir sind da und wollen dahin'", stellte Keller klar. "Das war heute ein ganz wichtiges Spiel - auch für die Moral. Wir haben dreimal 1:1 gespielt, wobei wir dreimal hätten gewinnen können. Jetzt so gegen den Tabellenführer zurückzukommen, zeigt, was das für eine geile Truppe ist. Wir haben normal morgen Training. Aufgrund dieses Spiels hab ich den Jungs freigegeben."

Burcu bringt Teamkollegen zum Schweigen

Ein freier Sonntag also für das Team um die beiden Doppelpacker Patrick Greil und Livan Burcu. Letzterer sprühte im Anschluss ebenfalls vor Stolz: "Ich hab so ein Spiel wie heute noch nie erlebt. Da sieht man, was für ein Teamgeist in der Mannschaft steckt. Wir sind sehr froh, gegen den Ersten so ein Spiel abzuliefern. Aus einem 0:3 noch ein 6:3 zu holen, war überragend."

Für den 19-Jährigen war die Leistung auch gleichbedeutend mit einem Signal an die Mannschaft, die ihn in den Stunden davor mit dem einen oder anderen Spruch wegen seiner neuen pinken Fußballschuhe aufzog. "Ich habe gestern das erste mal mit ihnen trainiert, da hab ich ein paar Witze gehört über die Farbe. Ich behalte die Schuhe jetzt auf jeden Fall nach zwei Treffern", erklärte der Mittelfeldmann und erhielt auch von Greil Unterstützung: "Die sehen schrecklich aus. Aber wenn er zweimal trifft, darf er die immer tragen."

Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Sandhausen bei Viktoria Köln gastiert.