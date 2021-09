Keine Quarantäne: Köllner darf doch an der Seitenlinie stehen

Planänderung: 1860-Coach Michael Köllner darf sein Team nach dem Covid-19-Fall im Team nun doch beim Auswärtsspiel am Sonntag beim Halleschen FC betreuen.

Nach dem positiven Corona-Test von Verteidiger Kevin Goden am Dienstag mussten sich im Anschluss mehrere noch nicht vollständig geimpfte Spieler und Trainer Michael Köllner in Quarantäne begeben. Am Donnerstag vermeldeten die Löwen, dass diese Anweisung auch für das Wochenende gültig sei und Köllner beim Gastspiel in Halle am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) folglich fehlen wird.



Am Freitagmittag war diese Aussage schon wieder überholt. "Cheftrainer Michael Köllner darf am Sonntag unter strengsten Hygienevorgaben im Auswärtsspiel beim Halleschen FC am Spielfeldrand stehen", verkündete der TSV 1860 über Twitter. Details wolle Sportchef Günther Gorenzel auf der Pressekonferenz am Nachmittag erläutern.