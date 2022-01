Keine Chance ohne Curry: Warriors unterliegen T-Wolves

Klay Thompson ist zwar wieder an Bord, doch die Golden State Warriors haben ihren Rhythmus verloren. Die NBA am Montagmorgen.

Eine Etage höher: Jaden McDaniels im Duell mit den Dubs. NBAE via Getty Images

Gegen die Minnesota Timberwolves unterlag der Titelfavorit am Sonntag ohne den angeschlagenen MVP-Anwärter Stephen Curry glatt mit 99:119 und kassierte damit schon die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Seit dem Comeback von Klay Thompson vor einer Woche ist es die dritte Pleite in fünf Spielen.

Weil die Phoenix Suns zuvor 135:108 gegen die Detroit Pistons gewannen, vergrößerte sich der Rückstand auf Rang eins der Western Conference. Durch ein 125:102 gegen die Denver Nuggets rückten auch die viertplatzierten Utah Jazz dichter ran an die Warriors. Auf Rang drei liegen die Memphis Grizzlies hinter dem Team um die "Splash Brothers" Thompson und Curry.

Auch Green fehlt verletzt - Rockets siegen ohne Theis

Curry kam wegen Beschwerden an der rechten Hand nicht zum Einsatz, Draymond Green fehlte wegen seiner Wadenprobleme ebenfalls und Thompson blieb bei 13 Zählern hängen. Bester Werfer auf dem Court war Karl-Anthony Towns, der zum Erfolg der Timberwolves 26 Punkte und elf Rebounds beisteuerte und seiner Mannschaft so den 20. Saisonsieg ermöglichte.

Sieg Nummer 13 gelang den Houston Rockets beim 118:112 bei den Sacramento Kings. Daniel Theis wurde nicht eingesetzt, Center Christian Wood und Shooting Guard Kevin Porter Jr. waren mit je 23 Punkten die Matchwinner für die Texaner, die im Westen dennoch weiter Letzter sind.

Im Osten müssen derweil die ambitionierten Brooklyn Nets derweil bis zu sechs Wochen auf Liga-Topscorer Kevin Durant verzichten, der sich im Duell mit den New Orleans Pelicans eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte.

Ergebnisse vom Sonntag, 16. Januar

Detroit Pistons - Phoenix Suns 108:135

Sacramento Kings - Houston Rockets 112:118

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 119:99

Denver Nuggets - Utah Jazz 102:125