"Kein Verteidiger kann ihn aufhalten": Ten Hag lobt kaum berücksichtigten Antony

Stammspieler ist Antony bei Manchester United seit dem Jahreswechsel nicht mehr. Trotz der Degradierung glaubt Erik ten Hag weiterhin an den Außenspieler und dessen Fähigkeiten.

Die Frage, wer Rasmus Höjlund ersetzt, hatte die Fans von Manchester United vor der Heimniederlage gegen Fulham (1:2) beschäftigt. Eine Option wäre Antony gewesen, doch Erik ten Hag vertraute eher Youngster Omari Forson und verhalf ihm zum Startelf-Debüt in der Premier League - Nackenschlag Nummer eins für Antony an seinem 24. Geburtstag.

Der zweite folgte kurz nach Wiederanpfiff: In der 53. Minute nahm ten Hag Forson vom Feld und ersetzte ihn nicht etwa durch den Brasilianer, sondern brachte stattdessen mit Christian Eriksen einen gelernten Zentrumsspieler. Als der Trainer dann in der Schlussphase Kobbie Mainoo auswechselte, um wieder zwei gelernte Flügelspieler auf dem Feld zu haben, ereignete sich Nackenschlag Nummer drei: Denn auch Amad bekam den Vorzug vor Antony, der anschließend erst in der neunten Minute der Nachspielzeit als Joker den Platz betrat.

Wenn er so spielt, wie ich es aus der Vergangenheit kenne, ist er nicht zu stoppen. Erik ten Hag

In der Rangordnung scheint Antony also von zwei Talenten überholt zu werden - ein Tiefpunkt, der sich seit Beginn des Jahres ein wenig abgezeichnet hatte. Antony, im Herbst wegen schwerer Vorwürfe häuslicher Gewalt im Fokus, stand 2024 in der Premier League noch nicht einmal in der Startelf und kam - wenn überhaupt - in Schlussphasen als Joker zum Einsatz (neben seiner Einwechslung gegen Fulham zweimal ohne Einsatz, zweimal in der 88. eingewechselt, einmal in der 73.).

Hat ten Hag das Vertrauen in seinen im Sommer 2022 für 95 Millionen geholten Wunschspieler verloren? Nein! Zumindest, wenn man den Worten des Coaches auf Pressekonferenz vor dem Achtelfinalspiel im FA Cup in Nottingham (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) Glauben schenkt. "Er hat große Fähigkeiten, wenn er so spielt, wie ich es aus der Vergangenheit kenne, ist er nicht zu stoppen. Kein Verteidiger kann ihn aufhalten, weil er einer der schnellsten Spieler auf den ersten 10 Metern ist. Wenn er also so spielt, dann wird er seine Leistung bringen", so der Niederländer.

Sorgt Antony im FA Cup erneut für eine positive Schlagzeile?

Daher unterstütze er seinen Schützling, der "auf seine Chance warten muss". Auch wenn wenig darauf hindeutet, könnte er diese erneut im FA Cup erhalten. Ende Januar hatte Antony im Gastspiel bei Viertligist Newport County in der Anfangsformation gestanden und mit seinem bislang einzigen Treffer in dieser Spielzeit zumindest einmal für positive Schlagzeilen gesorgt. Bis zum Saisonende benötigt er nun wohl einige weitere, um nicht als einer der teuersten Fehleinkäufe in die Geschichte der Red Devils einzugehen.