Kein Sieger in München - Klos rettet Arminia einen Punkt - Erster MSV-Sieg - Verl zerlegt Essen

Die abstiegsbedrohten Duisburger feierten den ersten Saisonsieg, Bielefeld ergatterte zumindest noch einen Punkt dank Klos. Essen kam gegen Verl unter die Räder. In München fielen zwischen 1860 und Tabellenführer Dresden keine Tore.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hatte am Freitagabend in der letzten Minute der regulären Spielzeit die Partie in Sandhausen durch Rühle gedreht, mit dem 2:1 den Höhenflug fortgesetzt und ist damit noch näher an Platz eins herangerückt.

Denn Dresden musste sich am Samstag in München bei 1860 mit einem torlosen Remis begnügen. In einem intensiv geführten Spiel blieb Dynamo im Spiel nach vorne zu harmlos, aber auch die Löwen zeigten sich wenig bissig.

Die SGE-Verfolger Viktoria Köln und Dortmund II mussten sich ebenfalls mit einem Punkt zufriedengeben. Die Viktoria rettete diesen spät durch Philipp (89.) in Mannheim beim 1:1, der BVB II holte einen Zähler in Bielefeld.

Klos rettet dem DSC einen Punkt - Jander erlöst Duisburg

Dort ist weiter Abstiegskampf angesagt, zumindest konnte die Arminia nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Teilerfolg feiern - dank Routinier Klos, der nach seiner Brandrede auf dem Platz mit dem Tor zum 2:2 Taten folgen ließ. Elongo-Yombo hatte nach Wörls Treffer das Spiel für die Gäste gedreht, ehe Klos (69.) ausglich. Die Arminia bleibt dennoch auf einem Abstiegsplatz.

Auf dem steht auch weiter Duisburg, der MSV atmet dennoch auf. Gegen Unterhaching gelang durch Janders Tor des Tages (69.) der erste Saisonsieg.

RWE geht auch gegen Verl unter

Der Abstiegszone nähert sich Essen nach null Punkten und 0:9 Toren aus den letzten beiden Spielen an. Hatte Hachings Fetsch RWE unter der Woche noch mit einem Viererpack fast im Alleingang bezwungen, so war es diesmal Batista Meier, der mit einer Vorlage und einem Hattrick die Essener an der Hafenstraße beim 0:5 in die Knie zwang - die erste Heimniederlage für RWE, das Verl vorbeiziehen lassen muss.