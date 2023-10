Kein Militärdienst für VfB-Spieler Jeong: Südkorea gewinnt Asienspiele

Aufatmen beim VfB Stuttgart: Woo-Yeong Jeong hat mit Südkorea die Asienspiele gewonnen. Der Mittelfeldspieler entgeht damit dem langen Militärdienst.

Die Nachricht vom Triumph Südkoreas bei den Asienspielen (ASIAD) dürfte für große Erleichterung beim VfB Stuttgart gesorgt haben. Durch den Gewinn der Goldmedaille umgeht der Stuttgarter Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong den 20-monatigen Militärdienst.

Jeong gewann - unter anderem mit Kyu-Hyun Park von Dynamo Dresden - am Samstag das Finale im chinesischen Hangzhou mit 2:1 gegen Japan. Auch im Endspiel erzielte der 24-Jährige selbst ein Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich, es war sein achter Treffer in diesem Turnier. Für Südkorea ist es nach 2014 und 2018 die dritte Goldmedaille bei den Asienspielen in Folge.

Jeong muss nun lediglich eine deutlich kürzere Grundausbildung absolvieren und steht dem VfB ansonsten zur Verfügung. Das dürfte den Bundesligisten freuen, auch wenn sich die Ablöse Jeongs, die die Stuttgarter im Sommer an den SC Freiburg zahlten, durch den Erfolg noch einmal erhöhen wird.