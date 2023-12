Kein Live-Bild im TV - Hrubesch: "Wir hätten es uns verdient"

2:54Vor dem letzten Nations-League-Spieltags gegen Wales am Dienstag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) herrscht im DFB-Lager große Zuversicht, den Gruppensieg zu erreichen. TV-Zuschauer schauen allerdings in die Röhre, die Partie läuft nur als Stream, was Interimsbundestrainer Horst Hrubesch nicht versteht.