Kein Handelfmeter für West Ham: Zwei unterschiedliche Erklärungen

Mit bangen Minuten endete das Achtelfinalhinspiel des SC Freiburg gegen West Ham United, dann stand der knappe 1:0-Erfolg fest. Vorangegangen war ein langer VAR- und Video-Check eines Handspiels, das für einigen Gesprächsstoff sorgte.

"Ich bin sehr stolz", freute sich Christian Günter bei RTL+ nach der Partie. "Wir haben gegen den Ball hochkonzentriert gespielt und haben alles reingeworfen. Zum Glück hat es der Schiri heute mit uns gut gemeint", so der Freiburger Kapitän weiter.

Worauf Günter anspielte, waren die letzten Minuten der Partie, in der die Spieler beider Lager nach einem VAR- und dann Video-Check von Referee Alejandro Hernandez lange auf die Entscheidung warten mussten, ob es mit dem Schlusspfiff noch einen Handelfmeter für die Gäste geben würde. "Wenn es solange geht, dann kann es nicht so klar sein", meinte Siegtorschütze Michael Gregoritsch.

"Wenn man sich selbst anschießt, kann es kein Elfmeter sein"

West Hams Tomas Soucek hatte in der Szene Noah Weißhaupt, der ein wenig geschubst wurde und auch selbst mit dem Fuß am Ball gewesen war, an den hoch erhobenen Arm geschossen. Nach mehreren Minuten entschied sich Hernandez, der im Spiel hatte weiterlaufen lassen, dagegen, auf Elfmeter zu entscheiden. "Er hat es Kurt Zouma (Kapitän von West Ham United; Anm. d. Red.) so erklärt, dass, wenn man sich selbst anschießt, es kein Elfmeter sein kann", erzählte Gregoritsch.

Christian Streich, der ein "sehr reifes, kontrolliertes, zweikampfstarkes Spiel" seines Teams gesehen hatte, fügte einen weiteren Grund an: "Foul am Noah, sagt der Vierte Offizielle. Durch das Foul wird er gestoßen - und dann kann es keinen Elfmeter geben."

Gregoritsch erklärt seinen Treffer

Siegtorschütze Gregoritsch, für den der goldene Treffer des Mittwochabends bereits das fünfte Europa-League-Tor der laufenden Saison gewesen war, freute sich einmal mehr über die Teamleistung. "Es war von der ganzen Mannschaft ein sehr gutes Spiel. Wir waren super eingestellt. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, davor zweimal zu verlieren", spielte er auf die beiden Niederlagen gegen West Ham in der Gruppenphase (1:2 zu Hause, 0:2 bei West Ham) an.

Über die Entstehung, eine Art Schuss-Pass von Roland Sallai, meinte der Österreicher: "Normalerweise muss man den auch dahin schießen, weil der Stürmer genau da stehen sollte. Da ärgere ich mich oft, wenn der Schuss dann hochgeht."

Lob vom Kapitän für den Siegtorschützen

Lob erhielt der Edeljoker der Freiburger von seinem Kapitän. "Hut ab vor dem Michel! Er kommt immer wieder mit dem Willen rein, ein Tor zu machen, auch wenn er nicht von Anfang an beginnt. Das ist außergewöhnlich. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft", meinte Günter.

Noch allerdings haben die Breisgauer durch den Prestigeerfolg gegen die Engländer bestenfalls die halbe Miete für den Viertelfinaleinzug in der Tasche, denn am kommenden Donnerstag in London steigt um 18.45 Uhr das Rückspiel. Gregoritsch strahlt dennoch Zuversicht aus: "Das ist jetzt eine super Ausgangslage, wenn man 1:0 vorne ist. Natürlich muss man das dann erst einmal verteidigen, aber wir haben heute schon gezeigt, dass wir das können."