Kein Erfolg bei der Behandlung: Volkmer fehlt Duisburg mehrere Monate

Der MSV Duisburg muss lange Zeit auf Dominic Volkmer (25) verzichten. Der Innenverteidiger muss am Knie operiert werden.

Wie die Zebras am Donnerstag mitteilten, wird sich Volkmer am kommenden Montag in Augsburg einer Knie-Operation unterziehen. Dies geschehe, nachdem "konservative Behandlungsmethoden nicht den gewünschten Erfolg mit sich gebracht haben", wie es heißt. Die Ausfallzeit taxiert der MSV auf "mehrere Monate".

Volkmer absolvierte sein letztes Drittligaspiel Ende Oktober beim 1:1 gegen Kaiserslautern, seit November stand er wegen anhaltender Knieprobleme nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt kommt er in der laufenden Saison nur auf drei Einsätze für die Zebras.