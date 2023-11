"Kein Endspiel": Schommers hofft in Sandhausen auf Tore und die Wende

Die Lage ist prekär, Boris Schommers konnte die Wende beim MSV Duisburg noch nicht einleiten. Hilft ein "positives Gefühl" in Sandhausen?

Das Personal, schickte Boris Schommers, der auch nach fünf Spielen mit seinem neuen Klub noch auf einen Dreier wartet, voraus, wird beim Gang zum ambitionierten Zweitliga-Absteiger im Vergleich zum 1:2 gegen Ingolstadt auf jeden Fall verändert sein. Aber nicht nur, weil Alexander Esswein, der vom Punkt das einzige Tor erzielte, aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird.

So will Schommers die Eindrücke aus den Trainingseinheiten und vor allem aus dem erfolgreichen Test gegen Zweitligist Osnabrück (2:1) mit in seine erste Elf einfließen lassen. "Der ein oder andere hat sich aufgedrängt", merkte der MSV-Coach an, Namen wollte er freilich nicht nennen.

Fakt ist, dass Schommers unabhängig vom Personal auf Sieg spielen lassen will. "Wir sind Tabellenletzter und brauchen deutliche Punkte bis zum Winter", so Schommers, der aber dennoch nicht "All-in" gehen will: "Wir sprechen hier nicht vom Endspiel."

Die Marschroute für Sandhausen ist aber klar, Duisburg wird "das Spiel agierend angehen". Und den Fokus darauf legen, "auf Tore zu gehen". Zwei hat seine Mannschaft gegen Osnabrück erzielt, "was uns ja noch nicht so oft gelungen ist. Zwei Tore aus dem Spiel heraus", betonte Schommers. Und wie die Treffer in Sandhausen dann fallen, ist dem Coach relativ egal, "nur sie müssen definitiv mal fallen".

Schommers will das Matchglück erzwingen

So wie gegen Osnabrück, als sein Team auch den entsprechenden Willen zeigte. "Wir werden alles dafür tun, dass wir dieses Matchglück am Samstag auch in der Liga erzwingen können", versprach Schommers. Bei derzeit acht Punkten, nur einem Sieg und sechs Zählern Rückstand auf das rettende Ufer sicherlich auch die einzig gängige Variante. Schließlich gingen die MSV-Spieler aus dem Testspiel "mit einem Lächeln vom Platz", einem positiven Gefühl. Und so soll es am Samstag wieder sein.