Kawhi Leonard bleibt den Clippers langfristig erhalten

Superstar Kawhi Leonard hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Er bleibt vier weitere Jahre bei den Los Angeles Clippers.

Wie das Franchise mitteilte, wird Small Forward Leonard, der seit 2019 für die Clippers spielt, in Los Angeles bleiben. Vergangene Spielzeit wurde er in 52 Partien eingesetzt, fehlte aber in der entscheidenden Play-off-Phase wegen einer schwerwiegenden Knieverletzung.

Der 30-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag, der Medienberichten zufolge bis 2025 gültig sein und ihm bis zu 176 Millionen Dollar (150 Millionen Euro) einbringen wird. Das Team selbst nannte keine Details.

"Kawhi ist nicht von dieser Welt. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der sich jeden Tag verbessert", wird Team-Präsident Lawrence Frank in der entsprechenden Mitteilung zitiert. "Wir teilen die gleichen Ziele. Dieser Vertrag stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für unser Franchise und unsere Fans dar auf dem Weg, eine Organisation mit Championship-Kaliber zu erschaffen."

Allerdings wird Leonard, zweifacher Abwehrspieler des Jahres, weite Teile der kommenden Saison verpassen. Mitte Juli wurde er aufgrund eines Teilrisses des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie operiert. Die Verletzung hat sich Leonard in den Play-offs zugezogen.