Bereit für Deutschland: Norwegen lässt Katar keine Chance

Deutschlands letzter Hauptrundengegner Norwegen bleibt bei der Handball-WM 2023 weiter ungeschlagen auf Kurs Viertelfinale.

Die Skandinavier gewannen am Samstag gegen Asienmeister Katar souverän mit 30:17 (14:9) und weisen in der Hautprundengruppe III nun 8:0 Zähler auf.

Schon bei einem Punktgewinn der DHB-Auswahl im nachfolgenden Abendspiel gegen die Niederlande stünden die Norweger vorzeitig in der K.-o.-Phase der Endrunde in Polen und Schweden. Beste Torschützen am Samstagabend waren Rechtsaußen Kristian Björnsen (Aalborg, zuvor fünf Jahre in Wetzlar) sowie Flensburgs Rückraumspieler Görn Sögard Johannessen mit je fünf Treffern.

Gegen Katar legte Norwegen einen Blitzstart hin und führte nach sieben Minuten bereits mit 5:0 (7.). Katar warf mehrere Bälle leichtfertig weg und lief dann in Konter. Norwegen setzte sich immer weiter ab: Der Göppinger Rechtaußen Kevin Gulliksen erhöhte auf 12:5 (24.). Katar bäumte sich kurz auf, warf in vier Minuten fast so viele Tore wie im ganzen Spiel zuvor und schnupperte auf 12:9 heran (28.).

Frühe Vorentscheidung

Es sollte allerdings ein Strohfeuer bleiben. Norwegen, das seine Topstars bereits ein wenig schonen konnte, machte auch nach dem Seitenwechsel Tempo. Als Johannessen zum 19:11 traf (38.), war eine Vorentscheidung gefallen. Eine Viertelstunde war Schluss betrug der Abstand beim 23:13 erstmals zehn Tore. Das Endresultat fiel noch deutlicher aus (30:17). Während Katar bereits vor dem Spiel ausgeschieden war, hat Norwegen das Viertelfinale fest im Blick.

Zuvor hatte sich Ägypten als vierte Mannschaft nach Rekord-Champion Frankreich, Europameister Schweden und Spanien für das Viertelfinale qualifiziert. Der Afrikameister kam gegen Bahrain zu einem 26:22 (13:9) und hat mit 8:0 Punkten einen der ersten beiden Plätze in der Hauptrundengruppe IV bereits sicher.

Katar - Norwegen 17:30 (9:14)

Katar: Jusuff, Lepenica - Tarek Abdalla 5, Gacevic 3, Madadi 3, Sakkar 2, Ali 1, Nader Saleh 1, Sami 1, Shebl Ebaid 1, Alderi, Anwar Jedaied, Berrached, Heiba, Mallasch, Memisevic

Norwegen: Bergerud, Säveras - Björnsen 6, Johannessen 6, Barthold 4/2, Gulliksen 4, Blonz 2, Gröndahl 2, Gullerud 2, O'Sullivan 1, Reinkind 1, Sagosen 1, Thorsteinsen Toft 1, Aga Eck, Röd, Överby

Schiedsrichter: Adam Biro (Ungarn)/Oliver Kiss (Ungarn)

Zuschauer: 5100

Strafminuten: 4 / 2

Disqualifikation: - / -