Katalonien lockert: Clasico im Camp Nou vor vollem Haus

Gute Nachrichten für den FC Barcelona: Die Behörden in Katalonien lockerten am Dienstag die Corona-Bestimmungen, somit kann auch der nahende Clasico vor 99.000 Fans über die Bühne gehen.

"Wir kehren nach eineinhalb Jahren endlich zu einer Kapazität von 100 Prozent zurück", sagte der katalanische Regionalpräsident Pere Aragones. Im größten Stadion Europas war zuletzt eine Auslastung von 60 Prozent erlaubt.

Der klamme FC Barcelona darf also wieder mit höheren Einnahmen aus Ticketverkäufen rechnen. Der Zeitpunkt kommt auch gerade recht, denn Barça hat innerhalb von einer Woche drei Heimspiele: Am kommenden Sonntag geht es gegen Valencia, am 20. Oktober in der Champions League gegen Kiew - und am 24. Oktober wird Real Madrid zum Clasico zu empfangen.

Im kommenden Sommer steht dann der Umzug an, denn das Camp Nou soll umgebaut werden. Danach soll das Stadion sogar 110.000 Zuschauer fassen.