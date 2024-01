Karbstein fehlt Mannheim gegen Münster

Das DFB-Sportgericht belegte Malte Karbstein für seine Rote Karte im Gastspiel in Halle mit einer Sperre von einem Spiel. Damit fehlt der Innenverteidiger am Sonntag gegen Münster.

Am Freitag holte Mannheim im dritten Spiel dieses Jahres seine erste Punkte. Allerdings gab es beim wichtigen 4:1-Erfolg im Kellerduell in Halle einen Wermutstropfen: Obwohl die Partie schon entschieden war, sah Innenverteidiger Malte Karbstein noch die Rote Karte. Der Abwehrspieler ging beim Stand von 4:0 in der 83. Minute im Spielaufbau ins Dribbling und verlor den Ball an Julian Eitschberger. Beim Versuch, den Fehler anschließend wieder wettzumachen, drückte er Eitschberger im eigenen Sechzehner zu Boden. Die Folge: Schiedsrichter Patrick Ittrich verwies ihn vom Platz und zeigte auf den Punkt.

Am vergangenen Montag, einen Tag vor Karbsteins 26. Geburtstag, teilte der DFB die Länge der Sperre mit: Karbstein fehlt "wegen rohen Spiels" lediglich am Sonntag im Heimspiel gegen Preußen Münster (16.30 Uhr). Der gebürtige Neuruppiner profitierte bei der Entscheidung des Sportgerichts auch von Jonas Nietfelds erfolgreicher Strafstoßausführung.

Nächste Sperre droht zeitnah

Da der Spieler und auch Waldhof dem Urteil zugestimmt haben, ist es rechtskräftig. Für Karbstein ist es die erste Sperre in dieser Saison. Allerdings droht ihm bei seinem Comeback auch gleich die nächste. Denn der Verteidiger hatte am 22. Spieltag, seinem 14. Einsatz in der laufenden Drittligaspielzeit, gegen Dresden seine vierte Gelbe Karte gesehen.