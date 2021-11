Wood in der Nachspielzeit entscheidend - Mukhtar und Nashville scheitern skurril

In den MLS-Play-offs waren zwei ehemalige Bundesliga-Profis ganz entscheidend beteiligt. Der Überblick.

Schoss Real Salt Lake in die nächste Runde: Bobby Wood. Getty Images

Im ersten Spiel des Sonntagabends (Ortszeit) setzte sich Real Salt Lake etwas überraschend mit 2:1 bei Sporting Kansas City durch und erreichte somit die Halbfinals der Western Conference. Nachdem Johnny Russell die Gastgeber per Elfmeter in Führung gebracht hatte (24.), glich Anderson Julio in der 72. Minute aus.

Der Schlusspunkt gehörte dem ehemaligen Bundesliga-Profi Bobby Wood, der in der ersten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Für den erst in der Schlussphase eingewechselten Ex-Hamburger war es im 19. Saisonspiel erst der dritte Treffer, diesmal aber ganz entscheidend.

Wenig später setzte sich Favorit Philadelphia Union zuhause nach Elfmeterschießen mit 2:0 gegen Nashville SC durch, obwohl Hany Mukhtar, der beim Play-in-Spiel gegen Orlando doppelt getroffen hatte, nach 38 Minuten zur Führung für die Gäste einköpfte. Daniel Gazdag glich noch vor der Pause nach einer Ecke aus (45.+2).

Nach einer torlosen zweiten Hälfte und Verlängerung versagten Mukhtar und Co. dann völlig die Nerven, der ehemalige Herthaner verschoss den ersten Versuch, seine Teamkollegen die anschließenden drei. So reichten Philadelphia zwei eigene verwandelte Elfmeter zum Weiterkommen.