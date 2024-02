Kann RWE den Jahn bremsen? - Arslan will Dynamo wieder aufs Gleis stellen

Spieltag Nummer 25 in der 3. Liga bietet stabilen Regensburgern und womöglich nervösen Dresdnern am Samstag die Chance, das Punktekonto in ihren Heimspielen gegen Essen bzw. Lübeck aufzustocken. In Aalen heißt es Ulm gegen Waldhof. Auf Michael Köllner kommt ein besonderes Spiel zu.

Wer will den Jahn eigentlich noch stoppen? 52 Punkte schon Anfang Februar - die effizienten Oberpfälzer navigieren mit ordentlich Wind im Segel Richtung Wiederaufstieg. Kann Essen der Enochs-Elf vielleicht in die Suppe spucken? RWE zählt zu den Anwärtern auf zumindest Platz drei, kassierte unter der Woche aber ein 0:2 bei den Münchner Löwen - den Westdeutschen fehlt insgesamt die Konstanz. Ein Grund, warum Regensburg sich immer weiter absetzen konnte. Und sich wohl kaum von der schweren Knieverletzung von Erik Tallig aufhalten lassen wird.

Wie sieht es eigentlich mit dem Nervenkostüm in Dresden aus? Die SGD hat durch Niederlagen gegen Dortmund II und in Ingolstadt den Kontrahenten an der Spitze erst einmal ziehen lassen müssen. Nun kommt Lübeck an die Elbe - ein Aufsteiger, der in der Abstiegszone steht. Das wären jetzt Typen gefragt wie Stefan Kutschke. Doch der 34-jährige Kapitän und Angreifer wartet seit dem Jahreswechsel noch auf einen Torerfolg. Wintertransfer Ahmet Arslan will seinen Teamkollegen einen Teil der Last abnehmen - stellt er Dynamo gegen den VfB wieder aufs Gleis?

Neue Stürmer in Ulm, Mannheim und Ingolstadt

Rechnerisch die besten Chancen, das Topduo in der Tabelle zu sprengen, hat Lübecks Mitaufsteiger Ulm - und das trotz Ausweich-Heimspielstätte Aalen. Dort gastiert mit Waldhof Mannheim am Samstagnachmittag ein echtes Sorgenkind. Der SSV hat mit Thomas Kastanaras im Winter stark nachverpflichtet und seine ohnehin schon brandgefährliche Offensive (Scienza, Chessa!) noch einmal verstärkt. Reicht auf der Gegenseite das neue Waldhof-Sturmduo Boyd/Goden, damit Marco Antwerpens Premierensieg mit den Kurpfälzern gelingt?

Beflügelt durch Siege in Saarbrücken und gegen Dresden will der FC Ingolstadt die Aufstiegszone angreifen. Für Trainer Michael Köllner steht am Sonntag ein besonderes Spiel an - bei seiner alten Liebe 1860 München. Die Löwen hat der neue Coach Argirios Giannikis stabilisiert (2/3/0), Stürmer Fynn Lakenmacher zudem frisches Selbstvertrauen eingeimpft. Die Schanzer müssen unterdessen vorne umbauen: Nach dem Testroet-Ausfall wird Neuzugang Sebastian Grönning neben Jannik Mause beginnen. "Für unser Spiel der richtige Stürmer, den wir da verpflichtet haben", weiß Köllner über den robusten Dänen zu berichten.

Kniats Endspiel in Freiburg

Eine Handvoll Klubs darf ebenso wie Ingolstadt den Blick noch nach oben richten. Absteiger Sandhausen, Unterhaching nach dem Nachholspiel-Dreier gegen Halle und Verl vor dem Duell mit den arg gebeutelten Duisburgern, zählen hier hinzu. Einen richtig guten Lauf braucht Erzgebirge Aue, das am Sonntag im Ostduell beim abstiegsbedrohten Halleschen FC gefordert ist.

Einen Pflichtsieg indes will die kriselnde Arminia bei der abgeschlagenen Freiburger Zweiten einfahren. Nach fünf Niederlagen in Folge mit lediglich einem erzielten Tor ist dieser auch bitter nötig. Sonst könnte der Trainer in Bielefeld in Kürze nicht mehr Mitch Kniat heißen.