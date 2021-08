Kann der BVB wegen Haaland schwach werden? "Nein! Welches Szenario sollte kommen?"

Ein Spiel ist die neue Saison des BVB erst alt - und schon gibt es altbekannte Schlagzeilen, die von Erling Haaland bestimmt werden. Der Stürmer zeigt sich hungrig wie immer - und identifiziert sich laut Dortmunds Lizenzspielleiter Sebastian Kehl vollends mit Schwarz-Gelb. Denn: "Er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen."

Allein die nackten Zahlen werden Erling Haaland nicht gerecht, sie verdeutlichen aber, mit was für einem torhungrigen Spieler man es hier zu tun hat. Seit seinem Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund im Januar 2020 stehen für den 21-jährigen Norweger, der mit seinem Land die EM in diesem Sommer verpasst hat, sage und schreibe 40 Tore in 43 Bundesliga-Spielen sowie sieben Treffer in sechs DFB-Pokal-Einsätzen zu Buche. Drei davon erst erzielt an diesem Samstag beim klaren 3:0 gegen Drittligist Wehen Wiesbaden.



Der technisch versierte und vor allem auch bullige Angreifer hätte, wenn es nach Dortmunds Lizenzspielleiter Sebastian Kehl gegangen wäre, sogar "auch vier oder fünf Tore machen können - und will das auch". Der 41-Jährige zeigte sich im Gespräch mit "Sky" aber nicht nur über Haalands Dreierpack glücklich, sondern war ganz und gar angetan von der Gesamtdarbietung des BVB in dieser 1. Runde des DFB-Pokals beim ewigen Drittliga-Tabellenführer Wehen Wiesbaden: "Von Anfang an waren wir sehr konzentriert, das war eine starke Leistung heute. Wir haben nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass wir in die nächste Runde wollen. Und genau so muss man in der 1. Runde auftreten, das hätte heute eigentlich auch höher ausgehen müssen."

Auswechslung Haaland? "Der Trainer hat kurz überlegt"

Das Thema des Abends aber blieb Haalands Glanzleistung zum Start in diese Pflichtspielsaison, die seinen ohnehin schon hohen Marktwert noch weiter in die Höhe getrieben haben dürfte. Auch wenn die Tatsache eines Dreierpacks gegen den SVWW für Kehl im Grunde nichts Neues war: "Ich habe heute nichts gesehen, was er nicht schon in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat. Er hat einfach immer diesen Hunger auf Tore, er ist immer bereit. Der Trainer hat sogar mal kurz überlegt, ob er ihn am Ende runternimmt. Aber dann hat er rausgeguckt und wäre sicherlich sauer gewesen." Jener Coach Marco Rose, der als Nachfolger von Edin Terzic einen Einstand nach Maß erlebte, meinte über seinen Top-Stürmer, der es in der Champions League obendrein auf 20 Treffer in 16 Partien bringt: "Erling hat weite Teile der Vorbereitung mitgemacht, das sieht man auch. Er ist einfach ein Junge mit einem unglaublichen Willen - und Qualität natürlich auch."

Wir haben uns klar festgelegt. Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen. BVB-Lizenzspielleiter Sebastian Kehl

Alle bei der Borussia seien deswegen laut Lizenzspielleiter und Ex-Profi Kehl einfach nur "glücklich, dass wir ihn haben. Er hat auch nie Zweifel aufkommen lassen, dass er bleiben will - ein eindrucksvolles Zeichen."

In diesen wilden Zeiten, in denen Vereine wie Paris Saint-Germain oder viele Premier-League-Klubs trotz Corona Unsummen auf dem Transfermarkt bewegen, könne es aber doch ein Szenario geben, bei dem die Westfalen noch in diesem Sommer schwach werden könnten. Oder nicht? Kehls klare Antwort dazu: "Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt. Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen - und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will."