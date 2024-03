Kane verpasst Brasilien - und ist "äußerst fraglich" für Belgien

Harry Kane wird aller Voraussicht nach nicht nur Englands Testspiel gegen Brasilien, sondern auch das Duell mit Belgien verpassen. Jordan Henderson und Cole Palmer attestierte Trainer Gareth Southgate derweil "bessere Chancen".

Trotz einer Verletzung am linken Sprunggelenk, die er sich beim 5:2 des FC Bayern in Darmstadt zugezogen hatte, trat Harry Kane die Reise zur englischen Nationalmannschaft an. Wie Nationaltrainer Gareth Soutghate auf der Pressekonferenz am Freitagabend nun verkündete, wird sich der 30-Jährige hinsichtlich seines 90. Länderspieleinsatzes wohl aber noch gedulden müssen.

Wer ersetzt Kane?

"Kein Harry Kane, Jordan Henderson oder Cole Palmer morgen", erklärte Southgate gegenüber den Medienvertretern. In Sachen Kane fügte Englands Nationalcoach zudem an, dass dieser nicht nur den wortwörtlichen Härtetest gegen Brasilien am Samstagabend (20 Uhr) verpassen werde, sondern auch für das darauffolgende Testspiel gegen Belgien (Dienstag, 20.45 Uhr) "äußerst fraglich" sei.

Wer den FCB-Stürmer im Duell mit den Brasilianern ersetzen werde, ließ Southgate derweil noch offen. In Ivan Toney und Ollie Watkins stehen dem 53-Jährigen zwei passende Alternativen zur Verfügung, die sich "bewusst sind, dass dies eine große Chance ist." Sowohl Toney, der in Brentford seit seiner achtmonatigen Sperre wegen Wettvergehen mittlerweile wieder fest zum Stammpersonal zählt, als auch Kontrahent Watkins, derzeit zweitbester Premier-League-Torschütze, "sind in guter Form".

"Bessere Chancen" bei Henderson und Palmer

Im Vergleich zu Kane gab sich Southgate bei Jordan Henderson und Cole Palmer indes zuversichtlicher, was Einsätze gegen Belgien angeht. "Ich würde sagen, Cole und Hendo haben bessere Chancen auf Belgien als Harry", so der Trainer der Three Lions, der die verletzungsbedingten Ausfälle nicht gänzlich als etwas Negatives ansieht: "Das ist eine großartige Gelegenheit für andere Spieler. Wir müssen sie vor der Europameisterschaft sehen. Aus unserer Sicht ist es eine großartige Übung und Gelegenheit."

Wenn die englische Nationalmannschaft am 16. Juni im Zuge ihres EM-Auftaktspiels auf Serbien trifft, dürfte auch ein weiterer wichtiger Akteur wieder mit von der Partie sein. Bereits am Donnerstag hatten die Engländer über die Abreise von Arsenals Bukayo Saka informiert, bei dem es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe.