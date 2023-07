Kanada macht Viertelfinalkracher perfekt - "Tennis"-Ergebnis in Harrison

Während Underdog Guadeloupe trauert, hat Kanada doch noch den Sprung ins Gold-Cup-Viertelfinale geschafft. Wild ging es zwischen Costa Rica und Martinique zu.

Die kanadische Nationalmannschaft bekommt überraschend früh die Chance zur Revanche für die Niederlage im CONCACAF-Nations-League-Finale: Weil das Team von Trainer John Herdman in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) am finalen Gruppenspieltag des Gold Cup noch das Ticket für die K.-o.-Runde löste, aber "nur" Zweiter wurde, trifft es bereits im Viertelfinale auf die USA.

Nach lediglich zwei Punkten aus den ersten beiden Partien bezwang Kanada in Houston Schlusslicht Kuba mit 4:2. Der frühere St.-Pauli-Profi Junior Hoilett vom FC Reading, einer der wenigen Europa-Legionäre im Kader, beruhigte die Nerven des WM-Co-Gastgebers von 2026 mit seinem Elfmetertor in der 21. Minute, Jonathan Osorio legte schnell nach (26.). Außerdem trafen der 20-jährige Jayden Nelson (47.) und Liam Millar vom FC Basel (61.). Kuba verkürzte jeweils vom Elfmeterpunkt auf 1:2 und 2:4.

Das Viertelfinale

Weil im Parallelspiel Außenseiter Guadeloupe nach dem bärenstarken Vier-Punkte-Start Guatemala mit 2:3 unterlag, schaffte Kanada hinter Guatemala noch den Sprung ins Viertelfinale. Dort kommt es am 9. Juli in Cincinnati zum ewig jungen Duell mit dem großen Nachbarn USA, der seine Gruppe souverän gewonnen hatte. In der Nations League hatten sich die Amerikaner unlängst mit 2:0 gegen Kanada durchgesetzt, beim Gold Cup sind aber auf beiden Seiten zahlreiche prominente Namen nicht dabei. Guatemala spielt gegen Jamaika um einen Platz im Halbfinale.

Costa Rica nach 6:4-Sieg weiter

In der Gruppe C machte wie erwartet Panama das Rennen um den Gruppensieg. Dazu reichte ein 2:2-Remis gegen El Salvador, das sieglos ausschied. Den zweiten Platz und damit ein Viertelfinalduell mit Mexiko ergatterte Costa Rica nach einem Tennis-artigen Ergebnis gegen das zuvor zweitplatzierte Martinique: Sechs unterschiedliche Torschützen führten Costa Rica in Harrison zu einem 6:4-Sieg, wobei es nach 68 Minuten bereits 5:1 gestanden hatte. Panama bekommt es im Viertelfinale mit Katar zu tun.