Davies kann Kanada-Schock nicht verhindern - Mexiko macht's dramatisch

Trotz zweier Scorerpunkte von Alphonso Davies ist Kanada in der CONCACAF Nations League überraschend im Viertelfinale gescheitert. Mexiko entging diesem Schicksal knapp - und löste damit ein Copa-America-Ticket.

Harte Landung: Alphonso Davies war an beiden Toren gegen Jamaika beteiligt, konnte Kanadas Aus damit aber nicht verhindern. Toronto Star via Getty Images

Erst vor einem Jahr hatte Kanadas Nationalmannschaft erstmals seit 1986 wieder an einer WM teilgenommen - doch nun herrscht Alarmstimmung. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) verloren Alphonso Davies & Co. völlig überraschend zuhause das Rückspiel im Viertelfinale der CONCACAF Nations League gegen Jamaika mit 2:3.

Damit sind die Kanadier nicht nur aus dem Wettbewerb ausgeschieden, sondern verpassten auch ein Direktticket für die Copa America 2024, das sie fest eingeplant hatten. Stattdessen müssen sie nun im März auf die Play-offs hoffen, in denen die vier unterlegenen Nations-League-Viertelfinalisten zwei weitere Teilnehmer ausspielen.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel schien gegen Jamaika zunächst auch im zweiten Aufeinandertreffen alles nach Plan zu laufen: Bayern-Profi Davies bescherte den Gastgebern mit seinem 15. Länderspieltor eine 1:0-Pausenführung. Doch in einem wilden zweiten Durchgang änderten sich vor 17.588 Zuschauern in Toronto die Dinge.

Shamar Nicholsons Doppelschlag (62./66.) konterte Ismael Koné auf Davies' Vorlage zwar umgehend mit dem 2:2 (69.). Ein umstrittener Handelfmeter, der auch den VAR-Check überstand und den Bobby de Cordova-Reid verwandelte (78.), brachte aber die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. Auch eine späte Überzahl nach Gelb-Rot für Demarai Gray (84.) half Kanada nichts mehr.

Die elfte Minute der Nachspielzeit und das Elferschießen retten Mexiko

Mexiko dagegen hat einen ähnlichen Schock auf dramatische Weise verhindert. Gegen Honduras glich der Weltranglistenzwölfte die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel mit einem Tor von West-Ham-Profi Edson Alvarez in der elften Minute der Nachspielzeit noch aus und behielt dann auch im Elfmeterschießen die Oberhand. Den letztlich entscheidenden Elfmeter zum 4:2 durfte Cesar Huerta gleich dreimal schießen, weil Keeper Edrick Menjivar zuvor zweimal seine Torlinie zu früh verlassen hatte.

In den Nations League Finals trifft Mexiko nun im März im Halbfinale auf Panama, während es Jamaika mit Titelverteidiger USA zu tun bekommt. Noch wertvoller für die vier Mannschaften ist aber die Teilnahmebestätigung für die Copa America.