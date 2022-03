Tollhaus Toronto: Kanada qualifiziert sich nach 1986 zum zweiten Mal für die WM

Kanada hat den letzten Schritt getan und sich erst zum zweiten Mal in der Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifziert - obendrein sogar als Erster in der Finalrunde in Nord- und Mittelamerika vor den USA sowie Mexiko.

Katar kann sich auf Kanada freuen: Auch dank Tajon Buchanan hat das Land das erst zweite WM-Ticket sicher. Getty Images