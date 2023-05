2:5 gegen Kanada: DEB-Team verpasst WM-Titel

Der Siegeszug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft endete im Finale. Durch ein 2:5 gegen Kanada verpasste die deutsche Auswahl den ersten WM-Titel, holte aber dennoch historisches Silber.

Bundestrainer Harold Kreis vertraute wieder derselben Formation, die zuvor im Viertelfinale die Schweiz (3:1) und am Samstag im Halbfinale auch die USA nach Overtime (4:3) geschlagen hatte. Auch bei Kanada schickte Coach André Tourigny, der in der NHL die Arizona Coyotes trainiert, dieselbe Aufstellung aufs Eis, die auch im Halbfinale gegen Lettland (4:2) erfolgreich gewesen war. Der gesperrte Joe Veleno verpasste auch das Finale.

Peterka in Torjägermanier, Blais kontert

Das DEB-Team erwischte den besseren Start. Wojciech Stachowiak scheiterte mit der ersten guten Chance aus zentraler Position am kanadischen Keeper Sam Montembeault (6.). Kurz darauf ging Deutschland in Führung: Moritz Seider spielte John-Jason Peterka mit einem langen Pass an und der deutsche Topscorer traf mit einem trockenen Schuss ins rechte Toreck (8.). Tourigny entschied sich für eine "Challenge", da er Peterka vor dem Treffer im Abseits vermutete, doch auch nach Video-Studium der Linesmen behielt das 1:0 seine Anerkennung.

Die für die erfolglose "Challenge" verhängte Zwei-Minuten-Strafe überstand Kanada indes schadlos und wurde danach aggressiver. Nach einem kleinen Fehler in der Eismitte von Alexander Ehl schalteten die "Ahornblätter" blitzschnell - und Samuel Blais gelang nach kluger Vorlage von Peyton Krebs der Ausgleich (11.). Im weiteren Verlauf des ersten Drittels gestaltete sich die Partie ausgeglichen, das Spiel wurde intensiver, die Checks härter.

Fischbuch aus dem Nichts - Kanada antwortet wieder schnell

Im zweiten Drittel bot sich dem DEB-Team früh ein zweites Powerplay, was diesmal auch druckvoller war, ganz klare Chancen blieben aber aus. Dies änderte sich auf beiden Seiten in der 32. Minute: Erst scheiterte Dominik Kahun nach Pass von Frederik Tiffels aus kurzer Distanz, im direkten Gegenzug wurde Krebs bei einem Nachschuss im letzten Moment noch von Kai Wissmann gestört.

Kanada hatte nun seine beste Phase, in die hinein jedoch Daniel Fischbuch, der im gegnerischen Drittel etwas glücklich zum Schuss kam, fast aus dem Nichts das 2:1 erzielte (34.). Wieder allerdings benötigten die Nordamerikaner nicht lange, um zum Ausgleich zu kommen. Im sehr druckvollen ersten Powerplay Kanadas fälschte Lawson Crouse ein Zuspiel von Krebs - in Buffalo Teamkollege Peterkas - zum 2:2-Zwischenstand nach dem zweiten Drittel ab (38.).

Blais staubt ab, Toffoli entscheidet

Anfangs des Schlussdrittels hatten die Kanadier immer wieder Druckphasen und gingen so auch erstmals in Führung. Samuel Blais traf per Abstauber mit der Rückhand seinen zweiten Treffer des Spiels (45.). Kurz darauf hatte das deutsche Team Glück, als NHL-Routinier Milan Lucic mit einem Schlenzer den Innenpfosten traf (46.).

Gerade als Deutschland nach und nach dabei war, seinerseits auf den Ausgleich zu drängen, schlug Marcel Noebels bei einem aussichtsreichen Angriff unglücklich am Puck vorbei. Beim fälligen Drei-auf-Eins-Konter überwand Tyler Toffoli DEB-Keeper Mathias Niederberger durch die Beine zum 4:2 (52.). Schon über drei Minuten vor der Schlusssirene nahm Kreis Niederberger zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Trotz noch ein paar Chancen verteidigte Kanada den Vorsprung aber verbissen bis zum Ende - und sicherte sich so den 28. WM-Titel.

Trotz der Niederlage im Finale gelang dem deutschen Team damit Historisches: Denn es war die erste WM-Medaille für Deutschland seit 70 Jahren (1953). Seider und Peterka wurden zudem ins Allstar-Team der WM gewählt, Peterka obendrein noch zum besten Stürmer des Turniers.

Statistik zum Spiel

Kanada - Deutschland 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Kanada: Montembeault - Middleton, Weegar; Hunt, Barron; Joseph, Myers - Crouse, Laughton, Quinn; Lucic, Glass, Fantilli; Neighbours, Krebs, Blais; Carcone, McBain, Toffoli.

Deutschland: Niederberger - M. Müller, Seider; J. Müller, Wissmann; Szuber, Gawanke; Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels; Soramies, Sturm, Ehl; Noebels, Kastner, Fischbuch; Tuomie, Stachowiak, Schütz; Varejcka.

Tore: 0:1 (7:44) Peterka (Seider, M. Müller), 1:1 (10:47) Blais (Krebs, Neighbours), 1:2 (33:47) Fischbuch (Kastner, Seider), 2:2 (37:28) Crouse (Krebs, Weegar) PP, 3:2 (44:51) Blais (Glass), 4:2 (51:51) Toffoli, 5:2 (58:06) Laughton (Quinn, Crouse) EN.

Strafminuten: Kanada 4 - Deutschland 2.

Schiedsrichter: Tobias Björk (Schweden)/Sean MacFarlane (USA).