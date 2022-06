"Welcome home": Davies' dreifach spezielles Kanada-Comeback

Beim 4:0-Sieg der Kanadier gegen Curacao in der Nations League spielte Alphonso Davies (21) die Hauptrolle - an einem besonderen Ort.

Mit Tränen in den Augen hatte er am heimischen Computer verfolgt, wie sich die kanadische Nationalmannschaft im März erstmals seit 1986 für eine WM-Endrunde qualifizierte. Alphonso Davies, der beste Spieler seines Landes, hatte wegen einer Herzmuskelentzündung seit November nicht mitwirken können im Kreise der Nationalmannschaft.

Das änderte sich am Donnerstag (Ortszeit) - und wie! Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zum FC Bayern kehrte Davies für das Nations-League-Spiel gegen Curacao an seine alte Wirkungsstätte nach Vancouver zurück. Bei den Whitecaps war der damalige Teenager 2016 als 15-Jähriger zum Profi aufgestiegen, von dort ging es im Januar 2019 für zehn Millionen Euro nach München.

Und ausgerechnet in seinem Zuhause, ausgerechnet gegen jenen Gegner, gegen den er 2017 sein Nationalmannschafts-Debüt gefeiert hatte, zeigte Davies seinen Landsleuten, was ihnen zuletzt - trotz geglückter WM-Qualifikation - gefehlt hatte. Gegen einen zugegeben eher schwachen Gegner war es von Anfang an der Bayern-Profi, der den Takt als Linksaußen im 4-4-2-System von Trainer John Herdman vorgab.

Zwölf Tore in 31 Spielen

Bereits nach zehn Minuten setzte Davies Jonathan David nach einem starken Solo in Szene, doch der Lille-Stürmer vergab. Rund zehn Minuten später zog der Münchner selbst aus 20 Metern ab, wurde aber noch entscheidend geblockt. Belohnt wurde Davies für seinen Aufwand in der 27. Minute, nachdem er nach eigenem Ballgewinn einen Elfmeter herausgeholt hatte und diesen souverän verwandelte. "AD19", brüllte ein merklich erfreuter Kommentator ins Mikrofon, "welcome back, welcome home".

Noch vor der Pause erhöhte Steven Vitoria per Kopfball für die Gastgeber (42.), die auch nach dem Seitenwechsel wenig anbrennen ließen. Erneut war es Davies, der in der 71. Minute nach einem Doppelpass mit Richie Laryea die Entscheidung besorgte. Es waren seine Länderspieltore elf und zwölf - im 31. Einsatz.

Whitecaps-Stürmer Lucas Cavallini sorgte kurz vor Schluss für den 4:0-Endstand (85.). Die Kanadier haben damit gleich die Tabellenführung in ihrer Gruppe C übernommen, Davies verdiente sich die Bestnote aller Profis. Am Montag (Ortszeit) geht es in Honduras weiter.