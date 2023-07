Kabashi zum VfR Aalen: Ein Transfer mit ungewohnten Zwischentönen

Im Rahmen der Verpflichtung von Rilind Kabashi hat Trainer Tobias Cramer ungewohnt offene Worte an potenzielle Neuzugänge des VfR Aalen gerichtet.

Der VfR Aalen hat am späten Mittwochabend die Verpflichtung von Rilind Kabashi verkündet. Der defensive Mittelfeldspieler, 20 Jahre jung, tauscht den Oberliga-Stammplatz bei der U 21 des 1. FC Kaiserslautern gegen die Perspektive ein, beim ehemaligen Zweitligisten von der Ostalb in der Regionalliga Fuß zu fassen.

Ein Wechsel, der bei Spieler und Verein eigentlich ausschließlich strahlende Gesichter hervorrufen sollte, doch beim VfR hat sich offenbar eine gewisse Portion Frust angestaut, was die derzeitigen Fortschritte auf dem Transfermarkt anbelangt. So sagte Trainer Tobias Cramer im Rahmen der Kabashi-Verkündung in einer Meldung vielsagend und gleichzeitig ungewohnt offen: "Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gespräche mit vielen etablierten Spielern für die Sechserposition in die Länge gezogen beziehungsweise diese uns auf die lange Bank geschoben haben, haben wir uns jetzt innerhalb der sportlichen Leitung mit Rilind Kabashi für einen jungen, hungrigen und talentierten Spieler entschieden, der für die Aufgabe bei unserem VfR Aalen brennt." Der Chefcoach bekräftigt seine Worte mit einem jüngst getätigten Zitat des Präsidenten: "Getreu der Aussage von Michael Weißkopf auf der Mitgliederversammlung 'nicht über den VfR Aalen, sondern mit dem VfR'."

Cramer kann sich aber immerhin damit trösten, dass zum einen mit Kabashi ein vielversprechendes Talent gefunden wurde und dass es auf anderen Positionen in diesem Sommer weitaus schneller zu einem Transfer gekommen ist, denn Kabashi war bei weitem nicht der erste Sommerneuzugang der Aalener.