Ganz besondere Auswechslung für Chiellini und Applaus für Dybala - Juve verspielt 2:0

Juventus verspielt an einem im Zeichen der Abschiede stehenden Montagabend ein 2:0 gegen Lazio - und verhilft Gegner Lazio damit zur sicheren Teilnahme am europäischen Wettbewerb in der kommenden Spielzeit. Derweil wird es wegen Chiellini und Dybala hochemotional - besondere Auswechslung inklusive.

Strahlendes Gesicht zum Abschied: Giorgio Chiellini ist von den Juve-Fans ausgiebig gefeiert worden. IMAGO/LaPresse