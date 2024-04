Juve geknackt: Leverkusen holt sich internationalen Rekord

Bayer 04 Leverkusen hat am Donnerstagabend nicht nur das Halbfinale der Europa League erreicht, sondern durch den späten Ausgleich auch einen internationalen Rekord gebrochen.

Fast wäre sie zu Ende gegangen, die Ungeschlagen-Serie von Bayer 04 Leverkusen. Doch wieder einmal schlug der neue Deutsche Meister auf den letzten Metern noch zu. Durch das Ausgleichstor von Joker Jeremie Frimpong in der 89. Minute bei West Ham United machte Leverkusen nicht nur den Einzug ins Halbfinale der Europa League klar, sondern hielt auch die Serie am Laufen. Es war das 44. Spiel in der laufenden Saison - und das 44. Spiel in Folge, in dem Leverkusen den Platz nicht als Verlierer verließ.

Damit löscht Leverkusen auch einen fast zwölf Jahre alten Rekord von Juventus Turin aus. Die Alte Dame schaffte es nämlich, von Mai 2011 bis Mai 2012 wettbewerbsübergreifend in 43 Partien nacheinander unbesiegt zu bleiben. Eine Bestmarke für Klubs der europäischen Top-5-Ligen, die Bayer 04 im Ligaspiel am Sonntag gegen Werder Bremen einstellte und nun in London übertrumpfte. Die letzte Niederlage der Werkself datiert noch aus dem Mai 2023, als Leverkusen am 34. Spieltag mit 0:3 in Bochum verlor.

Xabi Alonso hat auf diese Bestmarken einen ganz eigenen Blick. Diese seien "nicht das Ziel, sondern nur die Konsequenz" der eigenen Arbeit, so der Spanier vor der Partie. Zudem hat nicht nur die Mannschaft in Person von Kapitän Lukas Hradecky ("Natürlich reizt uns das") das Ziel formuliert, die Bundesligasaison oder sogar die komplette Saison ohne Niederlage überstehen zu wollen.

"Wir wollen es versuchen", erklärte Mittelfeldspieler Granit Xhaka in London, "in der Bundesliga sind es noch fünf Spiele. Wir sind noch ungeschlagen, nicht nur in der Liga, sondern auch in Europa. Wenn du so nah dran bist, so etwas zu erreichen, möchtest du es schaffen." Allein schon in der Bundesliga ist dies noch keiner Mannschaft geglückt.

Es wäre der nächste Superlativ, den Bayer 04 quasi en passant mitnehmen würde. Wobei der Gedanke an diese Bestmarke inzwischen auch den Trainer gepackt hat. So verwies selbst Xabi Alonso nach dem Titelgewinn beim Blick nach vorne nicht nur auf die möglichen Triumphe in der Europa League und dem Pokal, sondern auch darauf, dass Bayer als erster unbesiegter Deutscher Meister in die Geschichte eingehen könnte. "Das", weiß der 42-Jährige, "könnte super werden." Wie eben Bayers komplette Saison.