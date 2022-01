Junges Blut für den Abstiegskampf: Ioannis Orkas und Nils van den Woldenberg schließen sich dem FC Kray an

Der Kader des FC Kray bekommt Zuwachs. Ioannis Orkas und Nils van den Woldenberg verstärken ab sofort die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld.

Derzeit stehen beim FC Kray alle Zeichen auf die Teilnahme an der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Mit 15 Punkten aus 16 Spielen rangiert der FCK momentan auf dem 16. Tabellenplatz. Kein Wunder also, dass die Stellschrauben für die bevorstehende Restrunde noch nicht endgültig festgezogen sind. Wie der FCK in einer Pressemitteilung verkündete, hat man sich nun mit der Verpflichtung von Ioannis Orkas und Nils van den Woldenberg die Dienste von zwei hochtalentierten Spielern gesichert.

Beide Talente bringen NLZ-Erfahrung mit

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler Ioannis Orkas wechselt aus der zweiten griechischen Liga in die KrayArena. Orkas, der in Herne geboren wurde und in der Jugend in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Bochum und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, wechselte im Herbst 2020 zum TuS Haltern, von wo aus er zu AO Episkopi in die zweite griechische Liga wechselte. In der U 16 absolvierte er drei Länderspiele für die griechische Nationalmannschaft.

Auch Nils van den Woldenberg hat eine Ausbildung in einem Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Der Linksverteidiger und gebürtige Essener wurde in der Jugend des FC Schalke 04, des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen ausgebildet und lief zuletzt für den westfälischen Oberligisten TuS Haltern auf, für die er in der laufenden Spielzeit vier Partien absolvierte.

Beide Spieler vereint ein gemeinsames Problem: mangelnde Spielpraxis. Diese wollen sie nun beim FC Kray sammeln. "Nils van den Woldenberg habe ich seinerzeit zu Rot-Weiss Essen geholt und habe seitdem seinen sportlichen Werdegang verfolgt. Da er beim TuS Haltern nicht die Spielpraxis erhalten hat, die er gerne gehabt hätte, haben wir im Winter Kontakt zu Nils aufgenommen und konnten ihn von unserer Philosophie überzeugen. Wir sind von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt", so Krays sportlicher Leiter Mladen Bosnjak. Für Ioannis Orkas wird es dagegen ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Trainer geben. "Orkas hatte bereits unter Trainer Damian Apfeld in der U-19-Bundesliga bei Rot-Weiss Essen gespielt. Er hat nach seiner Rückkehr aus Griechenland wieder Kontakt zu Damian aufgenommen und konnte uns in den Trainingseinheiten überzeugen", so Bosnjak.

Neben den beiden Neuzugängen gab der Verein auch einen Abgang bekannt. Torhüter Lucas Goy wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.