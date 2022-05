"Junger Stürmer, der Gier an den Tag legt": Duisburg holt König

Der MSV Duisburg hat Phillip König von Holstein Kiel II ablösefrei verpflichtet. Der Stürmer erhält einen Vertrag bis 2024 plus Option.

"Ein junger Stürmer, der natürlich noch nicht fertig ist in seiner Entwicklung, der aber Gier und den Hunger an den Tag legt. Genau das, worauf wir beim MSV in der Zukunft setzen", stellt Geschäftsführer Ralf Heskamp den Neuzugang Phillip König in der Pressemitteilung vor.

Mit Orhan Ademi (30), Moritz Stoppelkamp (35) und Aziz Bouhaddouz (35) stehen zwar schon torgefährliche Spieler im Kader des MSV, allerdings gehören die drei Angreifer auch zu den ältesten Spielern. Nun kommt mit König ein 22-jähriger Stürmer hinzu.

Auch MSV-Trainer Torsten Ziegner lobt König: "Phillip überzeugt durch seine Lernbereitschaft, seinen Einsatz und seine Teamfähigkeit. Er passt optimal in unser Anforderungsprofil."

König spielte vier Jahre in der Jugend des VfL Wolfsburg, ehe er sich 2020 den Kielern anschloss. Für die U 23 der Norddeutschen kam er in dieser Saison auf 24 Einsätze und erzielte dabei neun Tore. In der Meisterrunde der Regionalliga Nord belegte er mit seiner Mannschaft den dritten Platz.