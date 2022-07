Jungels attackiert zum Sieg - Geschkes Kampf mit Bergtrikot belohnt

Vor dem zweiten Ruhetag war die Etappe von einer großen Ausreißergruppe geprägt, aus der Bob Jungels zum Sieg attackierte. Simon Geschke kämpfte ebenfalls lange und wurde mit dem Bergtrikot belohnt. Auf den vorderen Plätzen der Gesamtwertung gab es keine Verschiebungen.

Bob Jungels trat entscheidend an und zog seine Attacke bis zur Ziellinie durch. IMAGO/Panoramic International

Der Luxemburger Bob Jungels hat die neunte Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 29-Jährige vom Team AG2R Citröen siegte am Sonntag nach 192,9 Kilometer von Aigle nach Chatel Les Portes du Soleil im Alleingang vor dem Spanier Jonathan Castroviejo. Träger des Gelben Trikots bleibt der slowenische Vorjahressieger Tadej Pogacar, der gut 50 Sekunden zurück mit Rivale Jonas Vingegaard aus Dänemark das Ziel erreichte.

Geschke im Bergtrikot

Simon Geschke (rechts) kämpfte am vorletzten Berg verbissen - und wurde mit dem Bergtrikot belohnt. IMAGO/Panoramic International

Der gebürtige Berliner Simon Geschke eroberte das Bergtrikot. Der Profi vom Team Cofidis, das vor der Etappe seinen Kapitän Guillaume Martin wegen eines positiven Corona-Tests verloren hatte, war lange selbst in der Spitzengruppe vertreten gewesen und rettete sich bei der letzten Bergwertung gerade noch vor der Gruppe um das Gelbe Trikot über die Linie und sicherte sich das gepunktete Trikot.

Geschke ist damit der erste deutsche Radprofi im Bergtrikot seit 2016. Damals trug Paul Voß es für einen Tag. Insgesamt ist der 36-Jährige der achte Deutsche, der die Bergwertung anführt.

"Man kommt nicht immer in die Situation, ein Trikot bei der Tour zu haben. Für mich ist es das erste Mal. Ich bin ein paar Tode gestorben an der letzten Bergwertung. Es hat sich aber gelohnt", sagte Geschke, der mit mehr als vier Minuten Rückstand das Ziel erreichte, und ergänzte: "Die Tour ist noch lang. Ich genieße es jetzt, übermorgen im Bergtrikot an den Start zu gehen, wenn mir Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht."

Auch Politt in der Spitzengruppe vertreten

Lange hatte eine 20 Fahrer starke Gruppe, zu der neben Geschke auch der deutsche Meister Nils Politt gehörte, das Renngeschehen bestimmt. Nach und nach wurde diese kleiner, ehe Jungels am letzten Berg des Tages entscheidend attackierte und schnell einen Vorsprung herausfuhr. Thibaut Pinot entschloss sich letztlich zu spät die Verfolgung aufzunehmen, er wurde sogar kurz vor der Ziellinie noch von Jonathan Castroviejo und Carlos Verona überholt.

Pogacar macht Sekunden auf Ineos-Duo gut

Dahinter sprintete der Gesamtführende Tadej Pogacar mit dem Zweiten Jonas Vingegaard sogar noch um die weiteren Plätze. Damit machten die beiden auf ihre Verfolger Thomas Geraint und Adam Yates weitere drei Sekunden gut. Den Tagessieg wollte Dominator Pogacar auf der ersten echten Alpenetappe nicht. Sein UAE-Team verwaltete nur den Vorsprung der Ausreißer. Im nicht allzu schweren Finale hinauf nach Chatel Les Portes du Soleil blieben Attacken der Favoriten aus.

Nach dem Ruhetag am Montag geht es am Dienstag mit der zehnten Etappe von Morzine Les Portes du Soleil nach Megève über 148,1 Kilometer weiter.

