"Jung, dynamisch, dribbelstark": Duisburg schlägt bei Yeboah zu

Nach Marvin Knoll hat der MSV Duisburg ein zweites Mal auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen. John Yeboah soll das Offensivspiel der Zebras beleben.

Vier Punkte Rückstand hat der MSV auf den ersten Nichtabstiegsplatz, das neu angesetzte Spiel gegen den VfL Osnabrück noch in der Hinterhand. Die Verantwortlichen der Zebras haben am Mittwoch nun den zweiten Transfer in diesem Winter unter Dach und Fach gebracht, um dem Abstieg zu entgehen. John Yeboah hat einen Vertrag auf Leihbasis bis zum Saisonende unterschrieben.

John ist ein flexibler Spieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist und unserem Spiel guttun wird. Ivo Grlic

Der ehemalige deutsche U-17-Nationalspieler kommt vom abstiegsgefährdeten niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg, für den er nach seinem Wechsel im Sommer 2021 bislang achtmal stürmen durfte - achtmal als Joker.

"John ist ein flexibler Spieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist und unserem Spiel guttun wird", ist Sportdirektor Ivica Grlic von Yeboah überzeugt, der die Erfahrung von zwei Bundesliga-Einsätzen für den VfL Wolfsburg mit zu den Meiderichern bringt.

Auch Cheftrainer Hagen Schmidt freut sich auf seine neue Nummer 39: "John ist jung, dynamisch und dribbelstark. Er ist hochmotiviert und möchte mit uns etwas erreichen." In erster Linie den Klassenerhalt.