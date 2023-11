Jüngster Spieler seit über 100 Jahren: Deschamps beruft Zaire-Emery

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat für die anstehenden Länderspiele Warren Zaire-Emery nominiert. Sollte der Mittelfeldspieler von PSG zum Einsatz kommen, wäre es ein historischer Moment für die Nationalmannschaft.

Zaire-Emery ist Teil des 23-köpfigen Aufgebots, das Deschamps am Donnerstagmittag veröffentlichte und zu dem auch die beiden Bayern-Profis Dayot Upamecano und Kingsley Coman zählen. Zaire-Emery ist allerdings die meistdiskutierte Personalie im Kader, der ansonsten ohne die ganz großen Überraschungen auskommt. Der Mittelfeldspieler ist erst 17 Jahre und acht Monate alt und könnte bei einem Einsatz in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen gegen Gibraltar in Nizza (18. November) und gegen Griechenland in Athen (21. November) Historisches schaffen.

Mit einem Einsatz würde Zaire-Emery zum jüngsten französischen Nationalspieler der Nachkriegsgeschichte aufsteigen. Diesen Rang hat momentan noch der ebenfalls nominierte Eduardo Camavinga inne, der 2020 beim 4:2 gegen Kroatien rund einen Monat älter war als Zaire-Emery jetzt. Einzig in den Anfangsjahren der Nationalmannschaft gab es Spieler, die in noch jüngerem Alter für die Equipe Tricolore aufliefen. Darüber gibt es wiederum verschiedene Aufzeichnungen, Zaire-Emery wäre mit einem Einsatz aber mit Sicherheit der jüngste Spieler seit mindestens 1914.

Verdient hat sich der Teenager die Berufung durch einen hervorragenden Saisonstart bei Paris St. Germain. Der Mittelfeldspieler ist unter Trainer Luis Enrique zum unumstrittenen Stammspieler aufgestiegen und verzeichnete in den letzten beiden Ligaspielen jeweils ein Tor. Deschamps hatte bereits während der letzten Länderspielphase gesagt, dass Zaire-Emery "ein ernsthafter Kandidat für einen Platz in unserem Mittelfeld" sei, bei der Kaderverkündung erklärte der Coach dann: "Er bringt alle Fähigkeiten mit, um auf hohem Niveau spielen zu können."

Zuvor hatte Zaire-Emery alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen und war zuletzt sogar in drei seiner vier Länderspiele für die U-21-Nationalmannschaft trotz seines jungen Alters schon Kapitän gewesen.

Dass er tatsächlich zum Einsatz kommt, ist alles andere als unrealistisch. Frankreich steht nach sechs Siegen aus sechs Spielen bereits als Sieger der Qualifikationsgruppe B fest und hat das Ticket für die EM 2024 in Deutschland bereits sicher.