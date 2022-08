Jonker übernimmt die Nationalmannschaft der Niederlande

Die Niederlande haben einen neuen Bondscoach. Andries Jonker steht ab sofort an der Seitenlinie der Oranje-Frauen und folgt auf Mark Parsons.

Jonker stand zuletzt in der 2. niederländischen Liga an der Seitenlinie. IMAGO/Pro Shots

Der Engländer Parsons wurde nach der enttäuschenden Europameisterschaft in England freigestellt, die dadurch entstandene Lücke schließt nun ein in Deutschland nicht unbekannter Trainer. Bevor Jonker in den vergangenen drei Jahren den niederländischen Zweitligisten SC Telstar trainierte, war er 2017 sieben Monate lang Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Außerdem stand er unter Louis van Gaal als Co-Trainer an der Seitenlinie des FC Bayern München und betreute den Rekordmeister in fünf Partien als Interimstrainer.

Sein Vertrag beim niederländischen Verband hat Gültigkeit bis zur nächsten Europameisterschaft, die 2025 stattfinden wird. Jonker wird erstmals am 6. September beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island an der Seitenlinie der Niederländerinnen stehen. Es ist nicht sein erstes Engagement als Trainer der Niederländerinnen - bereits 2001 hatte er das Amt interimsweise übernommen.

"Wir haben bei der letzten EM gesehen, wie unglaublich schnell sich der Frauenfußball in den letzten Jahren entwickelt hat", sagte Jonker bei seiner Vorstellung. "Wir haben ehrgeizige Ziele, aber auch enorm viel Qualität und Talent, aus dem wir für die WM 2023 schöpfen können. Es ist natürlich sehr schön, da eine Richtung vorgeben zu können", freut er sich auf seine neue Aufgabe.