Joker Schick bucht Bayers Viertelfinal-Ticket - Sorgen um Wirtz nach Fersen-Tritt

6:01Ein klein wenig musste Bayer Leverksuen in den Schlussminuten um das Weiterkommen gegen Zweitligist Paderborn bangen, doch das 3:1 von Patrik Schick beseitigte die Restzweifel. So blieb die verletzungsbedingte Auswechslung von Florian Wirtz der einzige Wermutstropfen für die Werkself in diesem Achtelfinale im DFB-Pokal.