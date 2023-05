Joker Nazarov kontert Viktoria-Blitzstart - Dotchev-Verkündung am TV-Mikro

3. Liga - Highlights by MagentaSport 01.05.2023

4:00Der FC Erzgebirge Aue kämpft sich zum 1:1-Remis gegen Viktoria Köln und hatte am Ende Glück, dass ein Wunderlich-Schuss an den Innenpfosten ging. FCE-Trainer Pavel Dotchev sorgte nach dem Spiel für eine Kuriosität am TV-Mikrofon.